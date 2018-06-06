Мексиканские футболисты устроили вечеринку перед ЧМ

Как стало известно мексиканским таблоидам, получившие выходной футболисты устроили ночную вечеринку в особняке в престижном районе Мехико. На ней присутствовали девять игроков и порядка трех десятков девушек. По данным одних изданий, это были дамы из эскорт-услуг. Впрочем, другие источники утверждают, что на мероприятии присутствовали жены и подруги футболистов. В любом случае вечеринка затянулась надолго - последние гости уехали только в обед следующего дня. А фотографии девушек в мини-юбках, прибывших на праздник, украсили все местные газеты.

Интересно, что в Федерации футбола Мексики к вечеринке отнеслись спокойно. Подчеркнув, что игроки веселились в свой законный выходной.