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06.06.2018 21:14
Рубрика: Спорт

Отдохнули хорошо

Мексиканские футболисты устроили вечеринку перед ЧМ
Футбольная сборная Мексики оказалась в центре скандала. Перед вылетом команды на чемпионат мира группа игроков бурно отметила победу в товарищеском матче над Шотландией.
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск №7585 (122)
Фото: Михаил Синицын/ РГ
Станислав Черчесов: Надо в нас верить

Как стало известно мексиканским таблоидам, получившие выходной футболисты устроили ночную вечеринку в особняке в престижном районе Мехико. На ней присутствовали девять игроков и порядка трех десятков девушек. По данным одних изданий, это были дамы из эскорт-услуг. Впрочем, другие источники утверждают, что на мероприятии присутствовали жены и подруги футболистов. В любом случае вечеринка затянулась надолго - последние гости уехали только в обед следующего дня. А фотографии девушек в мини-юбках, прибывших на праздник, украсили все местные газеты.

Интересно, что в Федерации футбола Мексики к вечеринке отнеслись спокойно. Подчеркнув, что игроки веселились в свой законный выходной.

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