Мексиканские футболисты устроили вечеринку перед ЧМ

Отдохнули хорошо
Как стало известно мексиканским таблоидам, получившие выходной футболисты устроили ночную вечеринку в особняке в престижном районе Мехико. На ней присутствовали девять игроков и порядка трех десятков девушек. По данным одних изданий, это были дамы из эскорт-услуг. Впрочем, другие источники утверждают, что на мероприятии присутствовали жены и подруги футболистов. В любом случае вечеринка затянулась надолго - последние гости уехали только в обед следующего дня. А фотографии девушек в мини-юбках, прибывших на праздник, украсили все местные газеты.
Интересно, что в Федерации футбола Мексики к вечеринке отнеслись спокойно. Подчеркнув, что игроки веселились в свой законный выходной.
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