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06.06.2018 18:12
Рубрика: Общество

МГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира

Текст: Ирина Ивойлова
Московский университет занял 90 место и прибавил пять позиций. С 2014 года МГУ поднялся на 30 позиций и демонстрирует стабильную положительную динамику.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил: "Мы входим в 1 процент ведущих  университетов мира, если сосчитать все  университеты. Среди наиболее значимых проектов - создание банка-депозитария живых систем "Ноев ковчег", реализация исследований в области квантовых технологий, построение супервычислительного комплекса, подготовка новых специалистов для космической отрасли, сотрудничество с коллаборацией LIGO, CERN, EXFL и др. МГУ были открыты центры в Иране, Китае, Словении, Ливане, Кубе и Италии. На днях начнется второй набор студентов в российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Мы создали Московский международный рейтинг "Три миссии университета". Это достойный международный рейтинг. Смотрим вместе с другими рейтинговыми агентствами, включая QS, на развитие российских и зарубежных университетов, способствуя их совершенствованию".

Фото: EPA
Только 37 процентов выпускников работают по специальности

Для рейтинга QS были проанализированы данные более чем 4000 университетов из 85 стран мира, после чего эксперты ранжировали 1000 вузов. Учитывалось шесть критериев: репутация в академической среде (40%), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), репутация среди работодателей (10%), индекс цитируемости (20%), доля иностранных преподавателей (5%) и студентов (5%). Оценки по критериям составлялись на основе анализа большого количества данных: составители проанализировали более 14 000 000 научных публикаций и учли свыше 97 000 000 цитирований, опросили более 43 000 работодателей и 83 000 представителей академического сообщества.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Между тем

По версии российского рейтинга RAEX-2018, который тоже был представлен сегодня, среди наших вузов лидируют МГУ, МФТИ, МИФИ, СПбГУ, ВШЭ, МГИМО, Томский политех, Новосибирский госуниверситет, Бауманка, Санкт-Петербургский политех. По сравнению с прошлым годом в топ-10 свои позиции усилили ВШЭ, Томский политех, Новосибирский госуниверситет.

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