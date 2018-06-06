Московский университет занял 90 место и прибавил пять позиций. С 2014 года МГУ поднялся на 30 позиций и демонстрирует стабильную положительную динамику.

Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил: "Мы входим в 1 процент ведущих университетов мира, если сосчитать все университеты. Среди наиболее значимых проектов - создание банка-депозитария живых систем "Ноев ковчег", реализация исследований в области квантовых технологий, построение супервычислительного комплекса, подготовка новых специалистов для космической отрасли, сотрудничество с коллаборацией LIGO, CERN, EXFL и др. МГУ были открыты центры в Иране, Китае, Словении, Ливане, Кубе и Италии. На днях начнется второй набор студентов в российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Мы создали Московский международный рейтинг "Три миссии университета". Это достойный международный рейтинг. Смотрим вместе с другими рейтинговыми агентствами, включая QS, на развитие российских и зарубежных университетов, способствуя их совершенствованию".

Для рейтинга QS были проанализированы данные более чем 4000 университетов из 85 стран мира, после чего эксперты ранжировали 1000 вузов. Учитывалось шесть критериев: репутация в академической среде (40%), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), репутация среди работодателей (10%), индекс цитируемости (20%), доля иностранных преподавателей (5%) и студентов (5%). Оценки по критериям составлялись на основе анализа большого количества данных: составители проанализировали более 14 000 000 научных публикаций и учли свыше 97 000 000 цитирований, опросили более 43 000 работодателей и 83 000 представителей академического сообщества.

Между тем

По версии российского рейтинга RAEX-2018, который тоже был представлен сегодня, среди наших вузов лидируют МГУ, МФТИ, МИФИ, СПбГУ, ВШЭ, МГИМО, Томский политех, Новосибирский госуниверситет, Бауманка, Санкт-Петербургский политех. По сравнению с прошлым годом в топ-10 свои позиции усилили ВШЭ, Томский политех, Новосибирский госуниверситет.