МИД Беларуси и Литвы обсудили вопросы строительства БелАЭС

Энергетические проблемы атомной энергетики до сих пор остаются "камнем преткновения" в политическом диалоге Литвы и Беларуси. Об этом свидетельствует, в частности, и состоявшаяся накануне в Вильнюсе встреча заместителя министра иностранных дел Олег Кравченко со своим литовским коллегой Дарюсом Скусявичюсом, на которой в очередной раз обсуждались поднимаемые Литвой вопросы строительства АЭС в Беларуси. Об этом информирует пресс-служба МИД Беларуси.

Наряду с констатацией ряда существенных разногласий в оценках белорусской и литовской сторон Олегом Кравченко была доведена "информация о принятии необходимых мер по обеспечению безопасности в ходе строительства и будущей эксплуатации БелАЭС, выполнении международных обязательств и соответствующем взаимодействии Беларуси с профильными международными организациями, включая сотрудничество с МАГАТЭ", - отметили в дипломатическом ведомстве РБ.

Белорусский дипломат проинформировал и о завершающемся процессе рассмотрения результатов стресс-тестов БелАЭС во время партнерской проверки, которая проводится в соответствии с добровольно принятыми Беларусью обязательствами и по согласованному с Европейской комиссией алгоритму.

Как уже сообщалось ранее, ни один из 500 вопросов относительно безопасности строящейся в Островце национальной атомной электростанции не остался без ответов со стороны белорусского надзорного органа в ходе партнерской проверки стресс-тестов БелАЭС. В ней - в марте текущего года - принимали участие 17 экспертов из 15 европейских стран, а в качестве наблюдателей присутствовали представители МАГАТЭ, России и Ирана.

Более того, "в проекте, по которому строится станция, предусмотрены дополнительные технические решения с учетом событий, приведших к "Фукусиме". Подобных технических решений до сих пор не было и нет на большинстве станций в мире", - констатировал в интервью агентству и заместитель министра энергетики РБ Михаил Михадюк.

На встрече в литовском МИД состоялось и обсуждение нынешнего состояния дел и перспектив развития взаимодействия Беларуси с ЕС и двусторонних отношений. Стороны констатировали взаимную заинтересованность в поддержании высокого уровня экономического взаимодействия, в том числе подчеркнув важность регулярного проведения совместных экономических форумов, 14-й из которых пройдет в Витебске 7-8 июня текущего года.