МИД: Россия запретила въезд в страну ряду эстонцев-русофобов

Москва ответила на принятие Эстонией аналога американского "закона Магнитского". Как сообщили в МИД РФ ряду "особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии" теперь запрещен въезд на территорию России.

"Разумеется, мы не оставляем такого рода недружественные акты без надлежащего ответа. Последний конкретный пример - с Эстонией, которая 29 марта ввела запрет на въезд 49 гражданам России из так называемого "списка Магнитского". В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что решение Таллина "свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящего прямой ущерб двусторонним отношениям".

В МИД РФ пообещали, что соответствующие меры будут предприняты и в отношении Латвии, которая также присоединилась "к провокационной антироссийской линии".

Напомним, ранее власти Литвы закрыли въезд в страну 44 гражданам России, включенным в так называемый список Магнитского. В Вильнюсе этих лиц назвали угрозой безопасности Литвы. В ответ Москва запретила въезд в РФ "наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов".