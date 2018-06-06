МИД упрекнул ОБСЕ в двойных стандартах из-за оценки выборов президента РФ

МИД РФ раскритиковал доклад Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по президентским выборам в России, состоявшимся в марте 2018 года.

Как отметили на Смоленской площади, документ, подготовленный в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, стал "очередным свидетельством политической ангажированности" организации.

В комментарии ведомства констатируется, что методология БДИПЧ "отягощена двойными стандартами как при формировании мониторинговых миссий, так и при подготовке итоговых заключений". В Москве призвали бюро пересмотреть свои подходы к работе по электоральным процессам, указав, что это "поспособствовало бы укреплению его авторитета, содействовало диалогу с государствами-участниками по всем аспектам избирательного процесса".