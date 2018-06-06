Минсельхозы Беларуси и РФ до конца недели обсудят "молочную проблему"

Вопросы с поставками молока из Беларуси в Россию планируется разрешить до конца этой недели, сообщил журналистам в среду заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый. Он пояснил, что запланирована встреча с вице-премьером России Алексеем Гордеевым и руководителем российского Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

"Мы договорились с новым руководством Минсельхоза России, с Алексеем Гордеевым, 8 июня встречаемся, а завтра министры отрабатывают все вопросы", - цитирует белорусского вице-премьера агентство БЕЛТА.

Как отметил Михаил Русый, проблемные вопросы могут быть сняты уже до конца недели. При этом он не исключил, что спорные вопросы в этом сфере могут возникать и в дальнейшем. Но обе стороны нацелены на конструктивное взаимодействие. "Я понимаю, что Россия сейчас хочет навести порядок с серым импортом, фальсификацией - и это правильно, но мы должны вместе работать в этом направлении", - сказал Михаил Русый.

Напомним, Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на поставку некоторых видов белорусской молочной продукции в связи с продолжающимся поступлением небезопасного продукта. Запрет касается как переработчиков, использующих белорусское сырье, так и тех, кто расфасовывает молоко и иную продукцию, поясняли в ведомстве.