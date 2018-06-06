Молочную продукцию исключат из системы "Меркурий"

Готовую молочную продукцию исключат из системы обязательной электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ретейла. При этом молочная продукция будет маркироваться цифровым кодом.

"Соответственно, будет происходить стыковка двух систем: сырье заходит по системе "Меркурий", то есть по электронной ветеринарной системе сертификации, а на готовую продукцию уже будет включаться наша маркировка и будет работать", - цитирует Мантурова "РИА Новости".

Как ранее писала "РГ", введение системы "Меркурий" может привести к ограничению в магазинах ассортимента продукции животного происхождения из-за того, что ее поставщики не успеют пройти регистрацию. Система начнет работать с 1 июля.

В Ассоциации компаний розничной торговли поясняли, что в конце мая к работе в системе были готовы не более 50 процентов поставщиков. При этом ретейлеры просили территориальные органы ветеринарного контроля помочь поставщикам пройти регистрацию. Но откладывать введение системы ретейлеры считают нецелесообразным.

Как поясняют в Россельхознадзоре, введение системы "Меркурий" позволит освободить рынок от фальсификата, контрабанды и контрафакта. При этом, основные претензии касаются как раз молочной продукции. Фальсификация в этом сегменте достигает 25 процентов, отмечают в ведомстве.