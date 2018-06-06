Легенда мировой оперы Монтсеррат Кабалье, 12 апреля встретившая свое 85-летие, приехала в Москву, чтобы выступить с концертом в Кремлевском дворце. Жизнь Сеньоры Сопрано, как называют Кабалье, это один сплошной рекорд: почти 150 оперных партий, тысячи концертов, сотни записей и 62 года карьеры. Накануне концерта Монтсеррат Кабалье дала интервью "РГ".

Обычно принято, что дамы скрывают свой возраст. А вы почему этого не делаете?

Монтсеррат Кабалье: Я не люблю делать бессмысленные вещи. К возрасту отношусь философски и стараюсь о нем не задумываться. И продолжаю очень много работать. Хотя, конечно, теперь устаю больше, чем прежде, но не позволяю себе остановиться. Потому что без работы жизнь заканчивается.

В Москве вы пели больше десятка раз. Чем интересно для вас нынешнее выступление?

Монтсеррат Кабалье: Мне жаль, что я лишь однажды пела в Москве в опере. Это было 44 года назад в Большом театре на гастролях миланского "Ла Скала". Пела "Норму" Беллини - это было какое-то уникальное единение артистов и публики. Тогда ко мне в гримерку пришла великая Майя Плисецкая, с которой потом мы дружили много лет… Русская публика очень теплая и дружелюбная. И если любит, то по-настоящему, неистово. Всякий раз, стоит мне появиться на сцене, люди стоя встречают меня овацией. Такое запоминается на всю жизнь. А сегодня, естественно, опера для меня в прошлом. Но каждый концерт для меня особый. Я подумала, что будет справедливо свои выступления в этом году посвятить юбилею: многие люди хотели разделить со мной мой праздник.

Я однолюб, и все мои любовные истории рождались и умирали только на сцене

У вас не возникало желания пойти в политику?

Монтсеррат Кабалье: Многие партии пытались заполучить меня. Но политика чаще разъединяет, а не объединяет людей - в отличие от культуры и искусства. Поэтому я всегда занималась только своим делом - пела.

Как вам удалось сохранить любовь к музыке, к пению на протяжении стольких лет?

Монтсеррат Кабалье: Мое вдохновение - музыка. Это та вечная любовь, которая длится всю жизнь. Вообще, я очень верный человек, однолюб, и множество моих любовных историй рождалось и умирало только на сцене.

Что вы считаете главным своим достижением?

Монтсеррат Кабалье: Все, что я делала для помощи людям, старалась помогать и друзьям и незнакомым, нуждающимся в поддержке, помогать детям мира, которым часто не хватает медицинской помощи, воды, еды. Надеюсь, настанет день, когда все поймут важность этого: мы живем на одной земле и должны быть как братья и сестры.

А чем вы более всего гордитесь из того, что сделали как певица?

Монтсеррат Кабалье: Моя вокальная судьба складывалась не так гладко, как это выглядит со стороны. Мои "музыкальные корни" в немецкой музыке - Моцарт, Шуберт, Шуман, Брамс и, конечно, Рихард Штраус, которого я обожаю. Но однажды я поняла, что лучше всего ложится на мой голос стиль бельканто. Все вокруг - и публика, и импресарио - стали чуть ли не ультимативно требовать от меня петь исключительно Беллини, Россини, Доницетти, Верди, Пуччини. И я смирилась. Я всегда хотела быть певицей самого высокого уровня. Хотя как никто другой знала, что у меня много недостатков.

В России стартует чемпионат мира по футболу. Вы страстная болельщица - как и где думаете провести это время?

Монтсеррат Кабалье: Буду, конечно, болеть за испанскую команду. А еще, быть может, моя мечта воплотится, и мне посчастливится спеть на официальной церемонии открытия или закрытия чемпионата. Выступление на открытии Олимпийских игр 1992 года в Барселоне было для меня настоящей сказкой…

Вам не обидно, что сделали столько для оперы, а кумиром мира стали благодаря дуэту с Фредди Меркьюри?

Монтсеррат Кабалье: Нет. Фредди был очень хорошим музыкантом и замечательным человеком. Единственное, о чем я жалею: мне не удалось уговорить его выйти на оперную сцену. Он испугался, говорил, что его не поймут поклонники… А между тем у него был интересный баритон…

А вы не боялись быть не понятой своими почитателями?

Монтсеррат Кабалье: Если я скажу, что не портила свою жизнь ошибками и не совершала поступков, за которые мне стыдно, это будет неправда. Но в музыке я всегда была честна. Да, иногда нарушала границы классической музыки: пела с Фредди, с Фрэнком Синатрой, с русским певцом Николаем Басковым. Но я никогда не совершала преступлений против музыки, которая прекрасна всегда, если талантлива, вне зависимости от стилей и жанров.

Каково, на ваш взгляд, будущее оперы?

Монтсеррат Кабалье: Оно есть - я в этом абсолютно уверена. Хотя молодое поколение певцов больше думает о том, как стать знаменитыми и богатыми, а не о музыке. Я помню великих Елену Образцову, Бориса Христова и многих других - они фанатично любили музыку и ей преданно служили. Ведь настоящие звезды оперы - авторы музыки, а не те, кто ее исполняют. Надеюсь, наступит день, когда молодые певцы осознают, что не могут сравниться с мощью Пуччини, Чайковского или Верди: ведь именно композиторы - истинные создатели оперы. Выходя на сцену, я всегда стараюсь следовать замыслу композитора и в точности передать публике масштаб его вдохновения.