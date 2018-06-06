О коротком пути для перевозки грузов по арктическим морям из Европы на Дальний Восток грезили еще наши предки, начиная с Михайло Ломоносова. Еще бы, по водному северному пути расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока 14 тысяч километров, а через Суэцкий канал - 23 тысячи.

Начавшееся на Ямале строительство Северного широтного хода - железнодорожного коридора протяженностью 707 километров от станции Обская до Надыма, который соединит Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему, откроет тот самый долгожданный выход грузам к Северному морскому пути. А именно к порту Сабетта на Карском море. И уже оттуда появится возможность доставлять грузы практически в любую точку света хоть на востоке, хоть на западе.

Большая арктическая стройка началась со строительства ее ключевого объекта - моста через Обь, который соединит Салехард и Лабытнанги. Его протяженность вместе с железнодорожными и автомобильными подходами составит почти 40 километров. Капсулу в первый камень моста заложили в середине мая представители правительства России, власти Ямала и концессионеры СШХ. В их числе Российские железные дороги, ряд предприятий топливно-энергетического комплекса.

Северный широтный ход - один из самых значимых проектов по развитию не только транспортной инфраструктуры, но и всей логистики арктической зоны нашей страны, отметили собравшиеся в день старта проекта. Он существенно повысит инвестиционную и транзитную привлекательность нашей страны. "Аналогов этому проекту не существует ни инновационно, ни технически и юридически, - подчеркнул глава РЖД Олег Белозеров. - Но я уверен, мы получим хороший результат".

Уникальность проекта состоит еще и в том, что это первая в России большая железнодорожная магистраль, которая будет построена по концессии. Общий объем финансирования - 235,9 миллиарда рублей.

Концедентом выступает Российская Федерация, а концессионером - специальная проектная компания, создаваемая с участием РЖД. Финансирование существующих собственных объектов инфраструктуры предполагается за счет средств участников проекта (РЖД, "Газпром" и правительство ЯНАО), а строительство новых - с привлечением средств частных инвесторов. Запустить в эксплуатацию Северный широтный ход планируют в 2023 году.

Инфраструктура СШХ будет возводиться исключительно из отечественных материалов. Только для строительства моста через реку Обь планируется использовать более 135 тысяч тонн металлоконструкций. Для обеспечения стройки создаются тысячи новых рабочих мест. А одно рабочее место в Арктике влечет за собой создание 14 в других регионах страны.

Как только бизнес увидит возможность более быстрой и дешевой доставки грузов, тут же ею воспользуется

В зоне тяготения СШХ находятся более 19 месторождений углеводородов. Предполагается, что они и создадут значительную грузовую базу с момента запуска хода, то есть на начальном этапе. К 2025 году объем перевозимых грузов будет доведен до 24 миллионов тонн в год. Уже сегодня РЖД и правительство ЯНАО подписали соглашение с ключевыми грузоотправителями. Основной поток составят углеводороды, следующие на экспорт. А в восточном направлении предполагаются перевозки грузов для освоения региона - железобетонные изделия, трубы, материалы, оборудование и т.д.

Наряду с СШХ на Ямале будет строиться железнодорожный участок в 170 километров от Бованенково до порта Сабетты. Львиная доля грузов из порта сейчас - поставки сжиженного газа. Но это только начало пути. Введение в эксплуатацию СШХ должно перетянуть на себя значительную долю контейнерных перевозок, включая международные. Пока навигация по СМП длится четыре-пять месяцев в году. Но по прогнозам климатологов, уже к 2030 году свободная навигация продлится шесть месяцев, а к 2050-му движение по СМП может стать круглогодичным.

Но что уже сегодня думают представители бизнеса, эксперты-ученые о перспективах контейнерных перевозок по СШХ? "Бизнес умеет считать деньги, предприниматели - люди гибкие и мобильные, как только они увидят, что появилась возможность более быстрой и дешевой доставки грузов, они обязательно этим воспользуются", - считает Даниил Мазуровский, представляющий в УФО Агентство стратегических инициатив. По его словам, Северный широтный ход создаст короткое плечо по доставке грузов из Екатеринбурга через Тюмень, по Северной магистрали до Сабетты. В зависимости от того, куда следует груз, пути доставки могут быть сокращены в два-три раза.

"Транссиб сегодня с трудом "переваривает" те объемы грузов, которые на него ложатся, он давно нуждается в укреплении, расширении отдельных участков, - отмечает вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Александр Макаров. - Если это произойдет, плюс будет возведен СШХ, резко поднимется востребованность обновленного пути на международном уровне".

А тут основной торговый партнер - и Урала, и России в целом - конечно, Китай. Но сейчас грузы из КНР приходится ждать неделями. До Екатеринбурга они идут железной дорогой или автотранспортом практически через всю страну. Самолет большие партии перевезти не способен. Если будет построен Северный ход, львиную часть грузов можно будет отправлять и получать по морю. Планируется, что с запуском СШХ перевозки грузов по СМП составят около 80 миллионов тонн в год.

"Существуют планы по укреплению и расширению Транссиба и на территории Среднего Урала. В проекте уже несколько участков, которые увеличивают транспортную доступность, прохождение потоков грузов как в пределах Свердловской дороги, так и Транссиба в целом, - говорит Михаил Петров, замдиректора Института экономики УрО РАН. - Например, уже в ближайшей перспективе планируется построить участок Тобольск - Тавда. Кроме того, целый спектр новых возможностей дает вхождение Транссиба в глобальный проект Новый шелковый путь Китая, и Северный широтный ход существенно укрепляет эти возможности. По замыслам Шелковый путь должен опоясывать практически весь земной шар, пройти по десяткам государств мира, связав их торговыми интересами и совместными инфраструктурными проектами. У Китая, понятное дело, свои интересы, у нас - свои. Задача - извлекать максимальную пользу из этих взаимоотношений. Транссибирская магистраль и Северный широтный ход как ее продолжение могут стать серьезными преимуществами для привлечения инвестиций в проекты, реализуемые в нашей стране".