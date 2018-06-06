Мугуруса разгромила Шарапову в 1/4 финала "Ролан Гаррос"

Таким образом, Мугуруса взяла реванш за поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в 2014 году. Тогда она уступила россиянке со счетом 6:1, 5:7, 1:6. А Мария в итоге выиграла главный трофей.
- Хотела взять реванш, выиграть эту встречу, - призналась испанка в интервью Eurosport. - Хотя перед матчем я старалась не думать о счете, о полуфинале. В такие моменты нужно фокусироваться на плане и проводитт игру так, как задумала.
Мугурусу многие эксперты считали фавориткой этой встречи. Например, 18-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" Мартина Наратилова.
- Гарбинье выиграла титул два года назад, у нее было больше игровой практики, она моложе Шараповой, свежее, - отметила Навратилова.
Напомним, что Мугуруса была чемпионкой Ролан Гаррос" в 2016 году.
За выход в финал турнира она поспорит с победительницей матча между румынкой Симоной Халеп и немкой Анжеликой Кербер.