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06.06.2018 16:50
Рубрика: Спорт

Мугуруса разгромила Шарапову в 1/4 финала "Ролан Гаррос"

Текст: Анна Козина
Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова не смогла пробиться в полуфинал "Ролан Гаррос", проиграв испанке Гарбинье Мугурусе в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.
Фото: REUTERS/Charles Platiau Фото: REUTERS/Charles Platiau
Фото: REUTERS/Charles Platiau

Таким образом, Мугуруса взяла реванш за поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в 2014 году. Тогда она уступила россиянке со счетом 6:1, 5:7, 1:6. А Мария в итоге выиграла главный трофей.

- Хотела взять реванш, выиграть эту встречу, - призналась испанка в интервью Eurosport. - Хотя перед матчем я старалась не думать о счете, о полуфинале. В такие моменты нужно фокусироваться на плане и проводитт игру так, как задумала.

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Мугурусу многие эксперты считали фавориткой этой встречи. Например, 18-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" Мартина Наратилова.

- Гарбинье выиграла титул два года назад, у нее было больше игровой практики, она моложе Шараповой, свежее, - отметила Навратилова.

Напомним, что Мугуруса была чемпионкой Ролан Гаррос" в 2016 году.

За выход в финал турнира она поспорит с победительницей матча между румынкой Симоной Халеп и немкой Анжеликой Кербер.

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