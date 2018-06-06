Более 3,5 миллиона долларов выделило правительство России на социальную поддержку жителей 30 сел Ошской области Киргизии. Проект реализуется Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) по линиям предупреждения чрезвычайных ситуаций, оказания технической помощи дошкольным и школьным учреждениям, роста занятости населения, а также развития сельского хозяйства и инфраструктуры.

Поймали солнце

Село Шоро-Башат расположено в 20 километрах от города Узген. Сейчас здесь живут около трех тысяч человек. Во времена Советского Союза людей было в пять раз больше. В 1976 году здесь построили единственный детский сад "Аруу сезим". Таковым он остается и сегодня. Если раньше его посещали около 400 детишек, то сегодня всего 115.

Здание давно требует капитального ремонта. Местная администрация, как может, изыскивает средства, но их едва хватает на покраску стен и полов.

- Раньше за электричество, которое использовали для освещения и подогрева воды, мы платили больше четырех тысяч сомов в месяц, - рассказала заведующая детским садом Зира Аликбекова. - Для нас это огромная сумма. А если свет отключали, приходилось закрывать садик, ведь тогда детям элементарно нечем было помыть руки. Да еще старые кухонные плиты практически не грели. На приготовление еды уходило много времени.

Сельчане прекрасно знали об этом. Именно поэтому, когда представители ПРООН провели опрос жителей о главных проблемах села, отсутствие горячей воды в садике люди назвали одной из главных.

На выделенные Россией средства в дошкольном учреждении установили вакуумные водонагреватели на солнечных батареях, позволяющие пользоваться горячей водой круглый год вне зависимости от температуры внешней среды. Главное, чтобы солнце светило. Теперь в сутки можно согреть около 600 литров воды.

Такая же система функционирует и в местной школе. В общей сложности на реализацию проекта по обеспечению горячим водоснабжений социальных объектов потратили свыше 7,5 тысячи долларов, причем большую часть из них составлял вклад ПРООН из средств, выделенных правительством России.

Урожай в упаковке

Еще один проект, который успешно реализовали в селе Шоро-Башат, позволил решить сразу две проблемы - сельскохозяйственную и энергетическую.

Фермеры села из-за нехватки производственных цехов по переработке сельхозпродукции теряли почти половину урожая. Все, что они собирали в садах и на полях, приходилось продавать перекупщикам за копейки. Естественно, полученных денег не хватало на дальнейшее развитие хозяйств, не говоря уже о наращивании объемов производства.

В 2017-м году инвесторы помогли открыть перерабатывающий цех, который был оснащен по последнему слову техники. И все бы ничего, но тут возникла другая проблема, которая едва не рассорила предпринимателей и фермеров.

Дело в том, что электрические сети в селе после открытия перестали справляться с нагрузкой. К тому же из-за перебоев с электричеством стала невозможна регулярная подача воды. Начались споры между сельчанами и бизнесменами, грозившие перерасти в масштабное противостояние. В итоге производство оказалось на грани закрытия.

Ситуация изменилась после того, как в ПРООН помогли приобрести мощный трансформатор. Теперь предприниматели ждут фермеров с их урожаем. По самым скромным подсчетам, у владельцев более чем 250 садов Узгенского района появилась возможность продать урожай по приемлемым ценам.

Цех отвечает международным стандартам пищевой безопасности. Следовательно, его продукция будет поставляться на экспорт как в страны Евразийского экономического союза, так и СНГ, дальнее зарубежье.

Остается добавить, что открытие цеха скажется и на снижении безработицы в селе. На переработке фруктов трудятся 12 человек из местных жителей, а когда начинается активная фаза сбора урожая плодовых, дополнительно набирают сезонных рабочих.

Налаживаем жизнь в улье

Еще один проект в полном объеме в этом году заработает в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Финансовую и консультативную помощь также окажет ПРООН. Речь идет о завершении процесса создания буферной зоны для развития пчеловодства. Открыта она в ущельях Сары-Бээ и Ой-Тал.

- Буферная зона необходима для повышения уровня товарности продуктов пчеловодства, - пояснил местный пчеловод Эмиль Сыдыков. - Цель проекта - производство качественного меда для внешнего и внутреннего рынков. Очень важно правильно оценить природные условия. Так, к примеру, пчеломатки, которых разводят в Ошской области, в Нарынской не приживутся.

Однако по словам главы Кара-Кульджинского района Примберди Дыйканова, есть проблема - обеспечение противопаразитарными препаратами для пчел. Киргизские производители меда надеются на помощь российских ученых.

Пораженность пчелиной семьи паразитами в республике достигает 60 процентов и сопровождается гибелью взрослых пчел, личинок и куколок, что наносит значительный материальный ущерб. В некоторых регионах видовой состав паразитов остается неизвестен, слабо изучены особенности биоэкологии и краевой эпизоотологии. У российских ученых есть большой опыт борьбы с такими паразитами, и киргизские пчеловоды намерены обратиться к ним за помощью.

Компетентно

Мира Субанкулова, менеджер офиса ПРООН в Ошской области

Программа "Интегрированное развитие Ошской области" нацелена на оказание помощи правительству Киргизии в создании условий для предотвращения конфликтов и устойчивого человеческого развития в южном регионе. Многие проекты, которые реализует наша организация, финансирует правительство Российской Федерации. Какие именно инициативы поддерживать, решают сами жители. Мы провели оценку потребностей населения. Собирались разные группы людей: женщины, молодежь, аксакалы. Все они говорили о наиболее острых проблемах в их селах, решение которых нельзя было откладывать на потом. Со своими предложениями они обратились в органы местного самоуправления. Те, в свою очередь, начали готовить проектно-сметную документацию для выделения финансирования. Так, большая работа проведена в области сельского хозяйства, в частности вакцинации домашних животных и предотвращения деградации пастбищных территорий. Мы также начали работу над проектом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь нам помог известный российский кардиохирург Алексей Коротеев. Он уже побывал в Оше, провел несколько консультаций для местных врачей. Запланированы еще четыре его поездки и встречи с кардиохирургами районных больниц.