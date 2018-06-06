На Казанском направлении грузовик после ДТП выбросило на пути

Утром рядом со станцией Люберцы-2 Черустинской ветки Казанского направления произошло ДТП с грузовой машиной, и ее после аварии отбросило на пути железной дороги. Из-за этого задерживаются несколько электрички.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, ДТП произошло в 06:35. Столкновений с поездами не было, по предварительной информации, в аварии никто не пострадал. В 07:07 машину с путей убрали, на время работ движение электричек на направлении останавливали. Сейчас движение восстановлено, запаздывают один поезд дальнего следования и несколько пригородных электричек. Диспетчеры работают над восстановлением графика.

В МЖД просят водителей строго соблюдать правила дорожного движения.