На Пушкинской площади студенты-иностранцы читали любимые стихи поэта на русском языке

6 июня мы отмечаем день рождения Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка в том числе и благодаря Институту русского языка имени Пушкина. Именно в стенах этого вуза в 2011 году был подписан соответствующий указ "Установить День русского языка и отмечать его ежегодно, 6 июня, в день рождения великого поэта, основоположника современного русского литературного языка А.С. Пушкина". Но гораздо важнее, что уже несколько десятилетий здесь готовят настоящих послов русского языка.

- Трогательно, когда в день рождения поэта на Пушкинской площади звучат стихи Пушкина, - обратился к гостям Дня русского языка легендарный ученый, президент института русского языка имени Пушкина Виталий Костомаров. - Стихи - это прекрасно, но я всю жизнь пишу учебники русского языка в основном для иностранцев. Мы владеем большой драгоценностью - русским языком. И мы обязаны делиться ей с миром.

Но одновременно, академик Костоморов призывает всех беречь это сокровище, защищать от мусора.

- За красоту и чистоту русского языка! - провозгласил он, и Пушкинская площадь ответила ему аплодисментами.

А потом на небольшой подиум около памятника Пушкину вышли студенты из Испании, Мексики, Вьетнама, Франции, Китая, Индонезии, чтобы показать Москве своего Пушкина.

Чэнь Яньчжен читает стихотворение "К Чаадаеву", которое написал еще 18-летний Пушкин. Да и сам чтец не намного старше. И Пушкин с китайским акцентом покоряет зрителей.

Мексиканцы Хосе Леопольдо Диас Алонсо и Микр Агирре Алдо погрузили Пушкинскую площадь в мир "Евгения Онегина". Онегин и Ленский с латиноамериканским темпераментом сходились к роковому барьеру, и на секунду все поверили, что сейчас раздастся выстрел.

Эриола Шехи из Албании не сильно похожа на Татьяну Ларину, но ее письмо Татьяны покорило всех своей искренностью.

Два часа, несмотря на пронизывающий ветер, молодые ребята, многие из которых только-только начали учить русский язык, читали стихи великого поэта. Старательно выговаривая непривычные звуки, они боялись сбиться с ритма и ошибиться. Но их поддерживали друзья и зрители, которых привела в этот день на Пушкинскую площадь любовь к великому и могучему русскому языку.