На саммите G7 возникли трудности из-за США

Лидеры G7 по итогам саммита в Канаде могут впервые в истории не выпустить традиционное общее коммюнике. Придется ограничиться только заявлением председателя форума Джастина Трюдо. Такое мнение высказал директор исследовательской группы саммитов G7 при университете Торонто Джон Киртон.

По его словам, виной всему позиция Вашингтона по ряду вопросов, в том числе и по пошлинам на металлы. В прошлом году в итальянской Таормине важный для всех участников саммита документ был согласован американцами в последний момент. История может повториться, подчеркнул эксперт.

ТАСС напоминает, что с 1 июня США ввели повышенные таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады, Мексики и ряда других стран.