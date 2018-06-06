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Рубрика: В мире

На саммите G7 возникли трудности из-за США

Лидеры G7 по итогам саммита в Канаде могут впервые в истории не выпустить традиционное общее коммюнике. Придется ограничиться только заявлением председателя форума Джастина Трюдо. Такое мнение высказал директор исследовательской группы саммитов G7 при университете Торонто Джон Киртон.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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По его словам, виной всему позиция Вашингтона по ряду вопросов, в том числе и по пошлинам на металлы. В прошлом году в итальянской Таормине важный для всех участников саммита документ был согласован американцами в последний момент. История может повториться, подчеркнул эксперт.

ТАСС напоминает, что с 1 июня США ввели повышенные таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады, Мексики и ряда других стран.

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