Набиуллина назвала потраченную на санацию трех банков сумму

Расходы Банка России на санацию трех частных банковских групп составили 2,62 триллиона рублей. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она сообщила, что регулятор внес в капитал санированных банков 758,3 миллиарда рублей и предоставил им в форме депозитов еще 1,86 триллиона рублей, передает Reuters.

Большую часть депозитов получили "Траст", Рост Банк и Автобазабанк - 1,5 триллиона рублей. По словам Набиуллиной, эти кредитные организации планируется объединить и создать банк проблемных активов. Потраченные средства могут вернуться, если произойдет продажа этих активов сторонним инвесторам, уточнила она.

Банк "Открытие" получил 111,6 миллиарда рублей, а Промсвязьбанк - 245 миллиардов рублей. Набиуллина также отметила, что сейчас рассматривается вопрос о предоставлении дополнительных средств в форме депозитов для формирования банка непрофильных активов и передачи на его баланс непрофильных и проблемных активов "Открытия" и Бинбанка".