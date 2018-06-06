Набиуллина: Снижение акцизов на топливо остановит рост цен

Бензин и дизельное топливо после снижения акцизов не подешевеют. Такое мнение высказала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, если брать расчетный прямой эффект, то решение правительства о снижении акцизов на бензин и дизтопливо "должно было бы привести к снижению цен по этим товарам где-то на четыре-пять процентов".

"Но скорее всего, этого не произойдет, - цитирует ТАСС заявление Набиуллиной. - Потому что в розничной торговле нефтепродуктами сейчас достаточно низкая маржа и, вероятно, снижение акцизов приведет к восстановлению маржи у розничных продавцов нефтепродуктов". Глава Центробанка считает, что "лучшим сценарием в этой ситуации может быть то, что остановится рост цен".

Напомним, с первого июня снижены ставки на акцизы на бензин на три тысячи рублей за тонну и на дизтопливо - на две тысячи рублей. Кроме того, отменено утвержденное ранее июльское повышение акцизов на 700 рублей.