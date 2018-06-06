Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 143-ФЗ "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Статья 1

Внести в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3413; N 53, ст. 5015; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 2; N 28, ст. 2886; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3524; N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3129, 3130; 2006, N 10, ст. 1065; N 31, ст. 3436; N 45, ст. 4627, 4628; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 39; N 23, ст. 2691; N 31, ст. 3991; N 45, ст. 5417; N 49, ст. 6071; 2008, N 30, ст. 3616; N 48, ст. 5504, 5519; N 52, ст. 6237; 2009, N 29, ст. 3598; N 48, ст. 5731, 5737; N 51, ст. 6155; N 52, ст. 6455; 2010, N 15, ст. 1737; N 25, ст. 3070; N 31, ст. 4186, 4198; N 32, ст. 4298; N 45, ст. 5756; N 48, ст. 6247; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4583, 4587, 4593; N 45, ст. 6335; N 48, ст. 6729, 6731; N49, ст. 7014, 7016; N 50, ст. 7359; 2012, N 26, ст. 3447; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7596, 7619; 2013, N 23, ст. 2866, 2889; N 30, ст. 4031, 4048, 4049; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6985; 2014, N 16, ст. 1835; N 23, ст. 2938; N 30, ст. 4239; N 48, ст. 6647; 2015, N 1, ст. 17, 32; N 48, ст. 6684, 6692; 2016, N 1, ст. 16; N 23, ст. 3298; N 26, ст. 3856; N 27, ст. 4175; N 49, ст. 6844, 6847; 2017, N 1, ст. 4; N 11, ст. 1534; N 30, ст. 4441; N 45, ст. 6579; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7307, 7315, 7318, 7323; 2018, N 1, ст. 50; N 18, ст. 2565, 2568) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 146 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

"17) передача на безвозмездной основе в собственность некоммерческой организации, основными уставными целями которой являются популяризация и проведение чемпионата мира FIA "Формула-1", объекта недвижимого имущества для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии "Формула-1", а также одновременно с указанным объектом недвижимого имущества нематериальных активов и (или) необходимых для обеспечения функционирования указанного объекта недвижимого имущества объектов инфраструктуры, движимого имущества.";

2) пункт 3 статьи 149 дополнить подпунктом 36 следующего содержания:

"36) оказание услуг по выполнению функций агента Российской Федерации, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", при реализации, сдаче в аренду государственного имущества, не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями, составляющего государственную казну Российской Федерации.";

3) в абзаце первом подпункта 2 пункта 3 статьи 170 слова "подпунктами 91 и 92" заменить словами "подпунктом 17";

4) в пункте 10 статьи 1711 слова "подпунктами 91 и 92" заменить словами "подпунктом 17".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

3. Действие положений подпункта 17 пункта 2 статьи 146, абзаца первого подпункта 2 пункта 3 статьи 170 и пункта 10 статьи 1711 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2018 года.

Президент Российской Федерации

В. Путин