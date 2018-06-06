Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 131-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 22 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4765) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) пункт 1 после слов "совокупность организаций," дополнить словом "основной";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) инициатор проекта - образовательная организация, научная организация, которые соответствуют критериям, установленным Правительством Российской Федерации, или национальный исследовательский центр, по инициативе которых создается инновационный научно-технологический центр, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;";

в) пункт 9 после слов "юридическое лицо," дополнить словом "основной";

г) пункт 11 дополнить словами ", организация, оказывающая государственную поддержку инновационной деятельности, созданная на основании федерального закона, нормативного правового акта Президента Российской Федерации, нормативного правового акта Правительства Российской Федерации или нормативного правового акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации и осуществляющая развитие в рамках соглашений, заключенных с управляющей компанией или ее дочерним обществом, инфраструктуры инновационного научно-технологического центра и (или) поддержку участников проекта";

2) в статье 3:

а) в части 1:

в пункте 3 слова "кандидатуре генерального директора фонда" заменить словами "кандидатурах генерального директора фонда, руководителя и членов органов управления фонда";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) предложение, содержащее информацию о создании управляющей компании инициатором проекта, или предложение о создании такой компании Правительством Российской Федерации либо Правительством Российской Федерации и инициатором проекта, или предложение об определении акционерного общества, акционерами которого являются исключительно Российская Федерация и инициатор проекта, в качестве управляющей компании в целях осуществления функций по управлению инновационным научно-технологическим центром в случае создания такой компании Правительством Российской Федерации либо Правительством Российской Федерации и инициатором проекта, а также проект устава управляющей компании и кандидатуры руководителей и членов органов управления управляющей компании (за исключением общего собрания акционеров);";

б) в части 5:

в пункте 5 слова "должность генерального директора" заменить словами "должности генерального директора, руководителя и членов органов управления фонда";

в пункте 8 слова "с указанием лица, осуществляющего полномочия руководителя управляющей компании" заменить словами "с указанием кандидатур руководителей и членов ее органов управления (за исключением общего собрания акционеров) в случае создания такой компании Правительством Российской Федерации либо Правительством Российской Федерации и инициатором проекта";

в) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Инновационный научно-технологический центр может быть создан по решению Правительства Российской Федерации на основании поручения Президента Российской Федерации. Такое решение Правительства Российской Федерации должно содержать:

1) наименование инновационного научно-технологического центра;

2) направление (направления) научно-технологической деятельности, которая будет осуществляться на территории создаваемого инновационного научно-технологического центра;

3) перечень земельных участков (частей земельных участков), включаемых в границы территории инновационного научно-технологического центра;

4) определение организации, наделяемой полномочиями инициатора проекта;

5) правила проекта;

6) решение об учреждении Правительством Российской Федерации фонда и о формировании его органов управления в случае, если учредителем (учредителями) фонда является Правительство Российской Федерации либо Правительство Российской Федерации и инициатор проекта;

7) перечень передаваемого фонду в качестве имущественного взноса Российской Федерации движимого и недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и необходимого для реализации проекта;

8) вид права (собственность, аренда), на котором земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, включенные в границы создаваемого инновационного научно-технологического центра и указанные в пункте 3 настоящей части, передаются фонду;

9) решение об определении акционерного общества, акционерами которого являются исключительно Российская Федерация и инициатор проекта, в качестве управляющей компании или о создании управляющей компании в целях осуществления функций по управлению инновационным научно-технологическим центром с указанием кандидатур руководителей и членов ее органов управления (за исключением общего собрания акционеров) в случае создания такой компании Правительством Российской Федерации либо Правительством Российской Федерации и инициатором проекта;

10) иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом.";

г) часть 6 дополнить словами ", или по предложению уполномоченного органа исполнительной власти в случае, если решение о создании инновационного научно-технологического центра принято в соответствии с частью 51 настоящей статьи";

3) в части 3 статьи 4 слова "фондом и" исключить;

4) в статье 12:

а) в части 2:

пункт 1 дополнить подпунктом "м" следующего содержания:

"м) разработка по согласованию с фондом и реализация стратегии развития инновационного научно-технологического центра;";

пункт 2 дополнить подпунктами "е" и "ж" следующего содержания:

"е) содействие коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов, результатов интеллектуальной деятельности, включая содействие созданию хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности;

ж) содействие привлечению инвестиций участниками проекта для обеспечения коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов, результатов интеллектуальной деятельности;";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет контроль за исполнением управляющей компанией возложенных на нее настоящим Федеральным законом полномочий.";

5) в статье 14:

а) в пункте 3 части 2 слова "допускается осуществление им исключительно" заменить словами "предусмотрено осуществление им";

б) часть 8 после слов "участником проекта" дополнить словом "основной";

в) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Участник проекта может одновременно являться участником проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково" в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", участником других проектов создания и обеспечения функционирования инновационных научно-технологических центров при соблюдении им установленных настоящим Федеральным законом требований к участникам проекта и условий, за исключением условия, предусмотренного пунктом 2 части 2 настоящей статьи.".

Президент Российской Федерации В. Путин