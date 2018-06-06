На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке в положенные сроки не сданы 224 многоквартирных дома, которые возводятся на средства граждан. Только в Новосибирской области их 43, в Челябинской - 36, в Омской - 26, в Томской - 17. Об этом сообщил Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на совещании по проблемам дольщиков в Хабаровске.

В прошлом году прокурорами выявлено более 38 тысяч нарушений законов о долевом строительстве. Фото: Сергей Михеев/ РГ

"За год и три месяца прокурорами выявлено 4,5 тысячи нарушений в области долевого строительства, в связи с чем 740 должностных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности", - отметил Юрий Чайка.

Только в Екатеринбурге за последние полгода сразу четыре уголовных дела о нелегальных застройщиках многоквартирных домов на землях ИЖС дошли до суда. Нанесенный уральцам ущерб в начале 2018 года приблизился к миллиарду рублей.

- "Черные" застройщики годами действовали на территории города с попустительства местных чиновников и полиции, - говорит глава Антикоррупционного комитета Свердловской области Леонид Андреев. - Если бы власти своевременно прореагировали, добились бы сноса самой первой незаконной постройки и возбуждения уголовного дела, такого количества пострадавших не было бы.

Отдавшие деньги, но не получившие квартиры в снесенных домах называют себя бомжами. Не все из них могут даже претендовать на включение в официальный реестр обманутых дольщиков. На днях группа "бомжей" записала видеообращение к президенту с просьбой помочь им вернуть хотя бы вложенные деньги. В конце ролика люди встали на колени. Все обратившиеся - жертвы незаконного застройщика Владимира Воробьева, который почти десять лет возводил нелегальные дома. Более 30 строений были возведены под носом администрации, хотя официального разрешения на строительство ему никто не давал. В конце 2017 года Воробьев по решению суда на 6 лет отправился в колонию за мошенничество и нелегальное предпринимательство.

Деньги, собранные с граждан на возведение жилья, недобросовестные руководители стройкомпаний нередко направляют на другие цели либо банально воруют. Так, в Челябинске фирма "Гринфлайт" заключила договоры почти с четырьмя тысячами человек на сумму более 8 миллиардов рублей и обязалась построить 29 домов. О том, что строительство жилого микрорайона "Академ Риверсайд" - амбициозный проект команды бывшего губернатора, в городе знали все. Поэтому жители Челябинска буквально выстраивались в очередь, чтобы вложить свои кровные в долевое строительство. И в первые, "тучные" годы своего существования компания "Гринфлайт" буквально купалась в деньгах. Но в 2016 году неожиданно заморозила строительство 29 многоэтажек, оставив с носом более четырех тысяч дольщиков. Михаил Юревич покинул страну и объявлен в международный розыск по уголовному делу о взятках на сумму 3,4 миллиарда рублей.

К счастью для дольщиков "Гринфлайта", проблемной стройке нашли нового инвестора, который точно по графику сдает в эксплуатацию недостроенные высотки. В правительстве региона сообщили, что до конца 2018 года проблемную стройку завершат.

Бессменный лидер среди регионов СФО по количеству обманутых дольщиков - Новосибирск. Количество пострадавших в последние годы остается неизменным: примерно пять тысяч человек. Как сказала "РГ" первый заместитель прокурора Любовь Кузьменок, простая арифметика здесь не работает: одни недострои сдаются, другие появляются.

- Несоблюдению прав участников долевого строительства способствуют и нарушения в деятельности органов местного самоуправления, - указал Юрий Чайка.

Простая арифметика здесь не работает: одни недострои сдаются, другие появляются

Например, администрация Благовещенского района Амурской области выдала разрешения на строительство многоквартирных домов нескольким организациям, хотя в документации на здания не было целого пакета необходимых бумаг. Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула позволил возводить многоквартирный дом на участке, который расположен в защитной зоне объектов культурного наследия. Против и.о. руководителя управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа возбуждено уголовное дело - чиновник дал разрешение на ввод дома, построенного из некачественного бетона.

Перечень проступков местных властей может быть долгим: как сообщил Генеральный прокурор, нарушения в работе муниципальных органов в сфере градостроительства и землепользования выявлены также в Якутии, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.