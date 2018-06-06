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06.06.2018 12:11
Рубрика: Экономика

Названы риски из-за ограничения комиссий за прием банковских карт

Текст: Игорь Зубков
Регулирование межбанковских комиссий за операции по картам и торговых уступок (комиссий, уплачиваемой торговцем), на котором настаивает ретейл, в конечном итоге приведет к тому, что держателям карт станет проще заплатить наличными, считает генеральный директор Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Стоимость эквайринга является стоп-фактором для проникновения карт в какие-то сегменты рынка с низкой маржинальностью, сравнимой с эквайринговой комиссией, - сказал он в интервью "РГ". - Например, в торговлю автомобилями. Но я не поверю в то, что в интернет-торговле, в ресторанном бизнесе комиссия в 2-3 процента, а скорее в 1,5-2, является стоп-фактором. Им выступает нежелание показывать выручку. Думаю, все прекрасно понимают, какая маржинальность у ресторанов, почему по пятницам у них терминалы ломаются и карты они не принимают".

"Нам говорят, что национальная платежная система не сделала нулевой или близкий к нему тариф, - отметил Комлев. - Мы могли бы его сделать, но выпущенные в силу закона карты для бюджетников так и остались бы в столе, потому что банк-эмитент сделал бы все, чтобы наши карты не использовались. Потому что для него они стали бы только источником затрат".

Полностью интервью Владимира Комлева читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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