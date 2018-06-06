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06.06.2018 19:39
Рубрика: Экономика

Негосударственные пенсионные фонды получили 11 кураторов от ЦБ

Текст: Тарас Фомченков

Банк России ввел в 11 негосударственных пенсионных фондов (НПФ) 11 подчиненных себе кураторов, которые будут надзирать за деятельностью каждого фонда, его бизнес-моделью, функционированием его бизнес-процессов, оценивать риски.

В России 95% пенсионных накоплений контролируются десятью НПФ

Об этом сегодня на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге заявил заместитель председателя Центрального банка Владимир Чистюхин. По его оценке, институт кураторов, которые уже неплохо показал себя на банковском и страховом рынках, может сыграть "очень положительную" роль и на рынке НПФ. При этом надзорные специалисты или кураторы будут нести персональную ответственность за деятельность "своего" фонда.

Владимир Чистюхин также напомнил, что стандарт надзорной деятельности, который в том числе касается и НПФ, прописан в прошлом году. Кроме того, для минимизации негативных процессов была внедрена так называемая "матрица мер воздействия", в рамках которой эти самые меры регламентированы, и обозначено, какие должны применяться в зависимости от риск-профиля фонда и характера допущенного нарушения.

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