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06.06.2018 06:05
Рубрика: В мире

Немецкие СМИ объяснили необходимость объединения Европы с Россией

Европа должна объединиться с Россией и Китаем, потому что едва ли способна в одиночку противостоять США. Об этом пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

Фото: EPA
Иран готовится к возобновлению ядерной программы

Автор статьи, журналист Руперт Штернат, подчеркивает необходимость объединения с другими странами - участницами ядерной сделки с Ираном в борьбе против США. По его словам, если сейчас уступить Вашингтону, в дальнейшем отношение американцев к европейцам будет только ухудшаться. На этом фоне Штернат выступает за незамедлительную отмену несправедливых санкций против РФ, передает РИА Новости.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из соглашения с Ираном. Глава Белого дома также сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана. В европейских странах действия американского лидера подверглись критике.

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