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Новейший мощный китайский смартфон пришел в Россию

06.06.2018,  
15:03
Текст: Антон Благовещенский

Компания Xiaomi официально начала продавать в России свои смартфоны Mi MIX 2s с безрамочными экранами. Версия с 64 гигабайтами доступна за 35 тысяч рублей, 128-гигабайтную можно приобрести за 38 тысяч рублей. Обе модели доступны на площадке Tmall.

Xiaomi Mi MIX 2s. Фото: Xiaomi

Помимо безрамочного экрана с разрешением 2160x1080 и соотношением сторон 18:9, смартфон оснащен вертикальной камерой с двумя объективами - телефото и широкоугольным. Благодаря этому Xiaomi Mi MIX 2s может сделать снимки с двукратным оптическим зумом.

Кроме того, в камере задействован искусственный интеллект, благодаря которому она может распознавать различные объекты и сцены (животные, природа, текст и так далее), выстраивая в зависимости от этого параметры съемки. Разрешение камеры составляет 12 мегапикселей.

 

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Фронтальная камера, расположенная под экраном, также имеет разрешение 12 мегапикселей. Объем оперативной памяти составляет шесть гигабайт, емкость аккумулятора - 3400 мАч. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку и работу с двумя SIM-картами. В качестве процессора используется топовый чипсет Qualcomm Snapdeagon 845, работает аппарат на базе Android с оболочкой MIUI, также поддерживается технология NFC.

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