На недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Группа компаний "Новотранс" представила собравшимся инвестиционный проект LUGAPORT и уже приступила к его реализации. Проект предусматривает создание терминалов по перевалке зерна, пищевых продуктов, генеральных и сыпучих грузов, через которые суммарно можно будет отправлять на экспорт 25 миллионов тонн грузов ежегодно.

Современный экспортный зерновой терминал мощностью 6 миллионов тонн в год позволит открыть кратчайший путь в Европу для российской сельхозпродукции. В 2017 году в России было собрано 137 миллионов тонн зерновых, из них 53 миллиона - экспортный потенциал. Но пока возможности транспортной инфраструктуры сдерживают экспортные амбиции отечественных аграриев.

В указе о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года, подписанном в начале мая, глава государства обращает особое внимание на скорейшее увеличение мощностей морских портов, устранение логистических ограничений при экспорте товаров с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта. Минтрансу президент поручил не позже третьего квартала этого года принять меры, ускоряющие перевалку зерновых на рейде морских портов для обеспечения роста экспорта этой продукции.

"К 2025 году экспортный потенциал сельхозотрасли предстоит увеличить с 20,7 до 35 миллиардов долларов. Для этого необходимо обеспечить развитие экспорта соответствующей логистикой, инфраструктурой. Важнейшими являются сухопутные и водные терминалы, - подчеркнули в Минсельхозе России. - Необходимо увеличивать перевалочные мощности морских терминалов, где пока сохраняются инфраструктурные ограничения. Развивая инфраструктуру, мы сможем нарастить объемы отгрузок зерна и благодаря конкуренции снизить цены на услуги терминалов. Проект LUGAPORT - важный для развития АПК. Благодаря ему Россия сможет увеличить долю присутствия на мировом рынке сельхозпродукции".

Решение начать реализацию инвестпроекта с зернового терминала продиктовано сложившимися реалиями - высокими урожаями зерновых в последние годы и дефицитом специализированных мощностей по перевалке зерна, отмечают в "Новотрансе". "Сейчас в Северо-Западном регионе России нет ни одного специализированного зернового терминала. В то же время урожайность из года в год растет. Формирование инновационной инфраструктуры морских портов, их развитие и интеграция в современные транспортные узлы - одни из главных задач Стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года, а также Морской доктрины РФ", - сказал гендиректор компании "Универсальный торговый терминал "Усть-Луга" (оператор проекта) Алексей Жарков.

LUGAPORT на ПМЭФ вызвал живой интерес у руководства регионов, экспортирующих зерно. И.о. губернатора Орловской области Андрей Клычков заявил о необходимости уже сейчас наладить сотрудничество с оператором проекта. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на форуме положительно отозвался о реализации проекта в регионе, отметив его важность в аспекте развития экспортного потенциала страны в целом.

Еще один терминал будет предназначен для перевалки пищевых продуктов и будет состоять из крытых складов объемом 100 тысяч тонн. Также планируется построить три причальные стенки для экспорта-импорта генеральных и навалочных грузов. Перевалка будет вестись с помощью самого современного оборудования. Весь комплекс будет полностью отвечать нормам экологической безопасности.

Таким образом, проект LUGAPORT будет включать в себя пять причалов для судов с осадкой до 15,5 метра класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize, а также систему дальних и ближних железнодорожных подходов. Объем инвестиций составит не менее 300-500 миллионов евро, а срок реализации проекта - 4-5 лет.

Инвесторы рассчитывают переключить на Усть-Лугу часть российского экспорта грузов, который идет сегодня через порты Литвы, Латвии и Эстонии. Потенциальные возможности проекта положительно оценил руководитель Росморречфлота Виктор Олерский. По его словам, проект перспективный и его возможности, безусловно, будут востребованы российскими экспортерами.

Генеральный директор Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ, "дочка" РЖД) Федор Пехтерев также считает, что проект LUGAPORT имеет хорошие перспективы. "У него серьезный потенциал для наращивания экспорта в Европу. Это и географическое положение, и возможности для приема крупнотоннажных судов. Кроме того, проект хорошо вписывается в планы переключения грузопотоков с портов Прибалтики", - добавляет ученый. Инвесторы уже заключили с ИЭРТ договор о совместной разработке железнодорожных подходов к портам Северо-Западного региона.

В начале этого года были начаты инженерно-геологические изыскания вместе с ведущим проектным институтом "ГТ Морстрой" (Санкт-Петербург). Параллельно заключен договор с генеральным проектировщиком Усть-Лужского железнодорожного узла - институтом "Ленгипротранс". Предпроектные проработки по компоновке универсального торгового терминала LUGAPORT уже завершены.

"Специалисты "ГТ Морстрой" провели изыскания на акватории будущего терминала. В ближайшее время приступим к разработке проектной документации терминала LUGAPORT. Кроме того, в сотрудничестве с "Ленгипротрансом" с помощью программного комплекса "Моделирование транспортных систем" проведены расчеты параметров и спланированы железнодорожные подходы к терминалу, смоделирована возможность выгрузки на терминале 1100 вагонов в сутки. На завершающем этапе находится разработка ходатайства (декларации) о намерениях инвестирования. В июне планируется направить ее на согласование в Росморречфлот", - сообщил Алексей Жарков.

"Реализация инвестпроекта позволит создать конкурентоспособную портовую инфраструктуру на Северо-Западе России. Он придаст мощный импульс увеличению грузооборота транспортных компаний страны, росту экспорта продукции отечественных предприятий", - заявил Алексей Жарков.

Кстати

Группа компаний "Новотранс" стала партнером благотворительного концерта "Музыка любви. Посвящение Петербургу" с участием народного артиста России Сергея Ролдугина, а также лауреатов всероссийских и международных конкурсов, прошедшего в рамках ПМЭФ.