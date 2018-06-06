Объявлены победители XVIII Международного Пушкинского конкурса

Сегодня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка мы объявляем имена 50 победителей XVIII Международного Пушкинского конкурса "Язык без санкций. Профессионализм или мужество требуется сегодня педагогу-русисту?".

В этом году в конкурсе приняли участие 34 страны. География приросла Венгрией, Великобританией и Индией. А русисты из Венгрии и Индии впервые стали нашими лауреатами. Лидер-2018 по количеству работ - Узбекистан. Из этой республики пришло на конкурс 38 эссе.

Все писали о том, что учитель обязан оставаться вне политики, несмотря на то, что русскому языку в некоторых странах объявляют санкции. О том, что знание еще одного языка, особенно русского, только помогает молодым гражданам их стран адаптироваться в мире, и что вытеснение русского из школьных программ снижает уровень национального образования.

Рады, что в конкурсе приняли участие русисты из Грузии и Украины. Мы получили несколько работ из США.

Ну что ж, нашего полку прибыло. Считая эту новую блестящую партию, пушкинских учителей теперь 900!

Организаторы конкурса - "Российская газета" и правительство Москвы при поддержке Россотрудничества.

Лауреаты XVIII Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка 2018 года