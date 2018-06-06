Одна из проблем регионов КР - хроническая дотационность. Сами себя обеспечивают только 75 из 453 сельских управ. Фото: Влад Ушаков

Впервые за последние годы по итогам апреля доходы республиканского бюджета превысили расходы почти на 4,8 миллиарда сомов. В минфине КР объяснили профицит ростом внутренних поступлений и снижением затрат.

Удивительно, но достижения правительства не вызвали реакции ни в обществе, ни у самой исполнительной власти. Словно это была дежурная новость об ожидаемом результате. Экспертное сообщество вообще обошло комментариями это событие, словно намекая, что "еще не вечер, в конце года все равно придем к дефициту". Такой прогноз очевиден, вопрос заключается лишь в том, какого размера будет разрыв - 20 миллиардов сомов, как запланировало правительство, или удастся снизить этот показатель. В прошлом году дефицит бюджета составил 3,5 процента к ВВП вместо прогнозируемых 4,7.

В обновленном правительстве, где до сих пор идут кадровые перестановки, предпочитают не загадывать наперед. Сегодня на повестке дня кабинета министров другие важные задачи, одна из них - решение накопившихся проблем на местах. Как известно, 2018-й в Киргизии объявлен годом развития регионов.

Всe недавнее заседание правительства было посвящено обсуждению экономической ситуации в областях. Министр экономики КР Олег Панкратов отметил, что за последние двадцать лет из-за отсутствия четкой и сбалансированной региональной политики в Киргизии не удалось вывести области страны из дотационной ямы, а накопившиеся за все это время проблемы сегодня тормозят их развитие.

- За последнее десятилетие существенных структурных сдвигов в экономике регионов так и не произошло. В частности, фактические данные статистики показывают, что экономическая активность все больше концентрируется в столице, - заявил глава минэкономики, подкрепив свои слова цифрами. Так, удельный вес валового регионального продукта Бишкека возрос за этот период с 33 до 41 процента, что составляет почти половину ВВП республики.

По данным Нацстаткома КР, идет сокращение вклада регионов в общую копилку страны. Львинная доля в формировании валового продукта приходится на Чуйскую и Иссык-Кульскую области и город Бишкек. Доля остальных пяти областей составляет только одну треть ВВП. Стоит заметить, что дотационные регионы сложно причислить к бедным. Здесь сегодня активно разрабатывают месторождения полезных ископаемых, производят продукцию, ориентированную на экспорт, в том числе овощи и фрукты, фасоль, мясо, молоко, сыры.

- До недавнего времени мы пытались развивать "все и сразу" в отсутствие денег. А это привело к "эффекту распыления" ограниченных финансовых средств без явного изменения качества жизни на местном уровне, - отметил Олег Панкратов.

В результате такой политики к проблеме экономических диспропорций в развитии регионов прибавилась еще одна - хроническая дотационность. По информации главы минфина КР Адылбека Касымалиева, 378 айыл окмоту из 453 являются дотационными и получают трансферты из республиканского бюджета. Сами себя обеспечивают только 75 сельских управ.

Эта ситуация давно вызывает тревогу у экспертов, так как привычка полагаться на помощь из центра, который финансирует решение социальных вопросов, в конце концов переросла в иждивенчество. Особенно это заметно у граждан, проживающих в отдаленных регионах. Там бюджетные дотации на социальные нужды просто-напросто проедаются вместо инвестирования в развитие села или города.

- Еще одна проблема - финансовая зависимость регионов от центра, - говорит эксперт по местному самоуправлению, руководитель Института политики развития Надежда Добрецова. - Необходимость перехода к финансовой децентрализации отмечают все, включая минфин, однако процесс этот идет крайне тяжело и медленно. На словах все за, но как только дело доходит до принятия решения, включается обратный ход.

В минэкономике полагают, что процедура формирования доходного потенциала местного самоуправления для обеспечения стабильного и устойчивого роста местного бюджета требует дальнейшего совершенствования. Между тем ситуация не меняется. На днях министерство финансов объявило, что выделяет 1,7 миллиарда сомов местным бюджетам в виде выравнивающих и целевых трансфертов, на компенсацию падения доходов, покрытие финансовых разрывов и так далее. В общем, на целый список статей расходов, которые будут покрыты за счет госказны.

Если проанализировать бюджет любой из дотационных областей, то без труда можно заметить роль денежной помощи из Бишкека. Но сказать, что в регионах рады быть иждивенцами, было бы неправильно. Многие главы органов местного самоуправления ратуют за финансовую свободу, чтобы самим определять приоритеты и распоряжаться доходами. Зависимость тяготит руководителей, так как правительство своими решениями порой опустошает и без того небогатые бюджеты местных сообществ.

По мнению эксперта Султана Майрамбекова, регионам катастрофически не хватает денег на все. Поэтому самые активные из сельских управ ищут инвесторов, участвуют в конкурсах проектов для получения денежных или технических грантов. На эти средства они ремонтируют детские сады, проводят уличное освещение, водопроводы, строят спортивные площадки, закупают технику для уборки мусора и делают другие полезные вещи.

Для южных областей большим подспорьем служат денежные переводы трудовых мигрантов. Этот поток, который составляет треть от ВВП КР, ощутимо влияет на экономическую картину региона. Негативная сторона миграции - нерегулируемый отъезд из страны трудоспособного населения, создающий дефицит профессиональных кадров.

Поэтому минэкономики, по словам главы ведомства Олега Панкратова, планирует включить в систему экономического прогнозирования расчеты потребности трудовых ресурсов для экономического роста на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Кстати



Средняя заработная плата в Бишкеке равняется 14 773 сома. Это на 30 процентов больше, чем по республике. Самые низкие доходы в Баткенской области - около 11 тысяч сомов.