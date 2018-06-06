Пенсионная система России должна быть доработана в интересах работающих пенсионеров, сельских жителей, "досрочников" и людей, готовых копить самостоятельно с помощью негосударственной пенсионной системы.

Такой вывод сделали эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они изучили доклад правительства, посвященный стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, и отметили, что поручение президента страны по ее развитию не исполняется, а ряд законопроектов находится в зачаточном состоянии. В период с 2012 по 2018 год для выполнения стратегии должно быть принято 14 законопроектов. Но частично реализован лишь первый из трех этапов, срок исполнения которого обозначался до 2013 года - принято четыре законопроекта из пяти. И принятые законы не решают ряд проблем, рассказали эксперты ОНФ "Российской газете". Они нашли недоработки по ряду ключевых позиций.

Работающим пенсионерам и северянам необходимо не снижать размер пенсий, а наоборот - увеличивать

Во-первых, это касается работающих пенсионеров. Стратегия предусматривает создание механизма выплаты пенсии им в зависимости от размера зарплаты. Но федеральный закон об этом не принят.

"Работающим пенсионерам необходимо не снижать размер пенсий, а наоборот - увеличивать. На законодательном уровне они уже дважды подвергаются дискриминации. Во-первых, им не индексируется размер страховой пенсии и, во-вторых, ограничиваются их пенсионные права при определении размера индивидуального пенсионного коэффициента", - говорит ответственный секретарь комитета РСПП по развитию пенсионных систем и соцстрахованию Вячеслав Батаев.

Во-вторых, нерешенными остались вопросы уравнивания пенсионных прав жителей северных территорий. Они имеют право досрочно выходить на пенсию из-за работы в особых климатических условиях, но несут потери при исчислении размера пенсии. Если они трудятся меньше лет, значит, их страховой стаж короче, чем у жителей регионов с нормальными климатическими условиями, как следствие - они накапливают и меньше баллов к моменту выхода на пенсию, и получают более низкий повышающий коэффициент при отложенном выходе на пенсию, отмечают в ОНФ.

В-третьих, не полностью приняты меры, которые должны были простимулировать систему негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе досрочного. Хотя это затрагивает в том числе интересы людей, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, чья пенсия формируется в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), говорит представитель Центрального штаба ОНФ, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Эксперты обнаружили правовые изъяны в сфере досрочного негосударственного пенсионного обеспечения. Так, даже в случае реорганизации (ликвидации) работодателя или НПФ работник остается "привязанным" к негосударственной системе. Получается, что в проблемах своего работодателя или НПФ он не виноват, но вернуться в ПФР (госсистему) все равно не может.

"Фактически такой инструмент повышения общего уровня пенсионного обеспечения, как корпоративные пенсионные программы, в настоящее время забыт", - отмечает Вячеслав Батаев. А что касается повышения пенсионного возраста, то, по его словам, такой шаг не способен решить проблему сбалансированности пенсионной системы в долгосрочной перспективе. За счет использования механизма увеличения пенсионного возраста не происходит сокращение накопленных пенсионных обязательств, а их исполнение просто отодвигается на более позднее время и в увеличенных размерах.

Также в ОНФ отмечают, что до сих пор не подготовлена еще одна государственная программа по развитию пенсионной системы в России на 2017-2025 годы. А она должны стать инструментом для сбалансированности доходов и расходов пенсионной системы страны.