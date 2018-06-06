Оргкомитет назвал победителей специальной номинации Пушкинского конкурса

Новости

Бренд "Евросеть" исчезнет после объединения со "Связным" 01:00
В Гватемале начали эвакуацию деревни рядом с вулканом Фуэго 00:58
Ливанец дважды сорвал джепот в одной и той же лотерее 00:36
Водитель на иномарке скрылся после наезда на пенсионерку 00:31
Грузия разорвала дипотношения с Сирией из-за Абхазии и Южной Осетии 05.06.2018
"Аэрофлот" переучит военных пилотов для своих самолетов 05.06.2018
Черчесов уверен, что сборная России добьется своего на чемпионате мира 05.06.2018
Новак: Россия может помочь "Газпрому" в связи с арестом его активов 05.06.2018
Amnesty International обвинила коалицию в гибели мирного населения Ракки 05.06.2018
В США нашли мертвой известного дизайнера 05.06.2018
Рядом с Коломенским заметили волка 05.06.2018
Президент Молдавии будет болеть за сборную России на чемпионате мира 05.06.2018
Президент пообещал обеспечить профицит бюджета 05.06.2018
Вышел новый русский трейлер подростковой фантастики Питера Джексона 05.06.2018
В Удмуртии сильный ветер оставил без света девять районов 05.06.2018
На юге России Су-25 отработали посадку и взлет с грунта 05.06.2018
Жителя Удмуртии отправили в тюрьму за изнасилования подростков 05.06.2018
Стало известно место и название отеля встречи Трампа и Ким Чен Ына 05.06.2018
Усэйн Болт дебютировал за норвежский футбольный клуб "Стремгодсет" 05.06.2018
Президент Австрии: Российский газ в 2-3 раза дешевле американского СПГ 05.06.2018
В Туле суд арестовал главу администрации Новомосковска 05.06.2018
В Вене Путин объяснил, как снизить поток мигрантов в Европу 05.06.2018
Из-за нашествия саранчи в четырех районах Дагестана ввели режим ЧС 05.06.2018
Видео: В Петербурге ветер обрушил на девушку информационный щит 05.06.2018
Посмотреть проект "Читаем Онегина" можно на портале ГодЛитературы.РФ 05.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Объявлены победители XVIII Международного Пушкинского конкурса
Объявлены победители XVIII Международного Пушкинского конкурса
06.06.2018 00:00
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Оргкомитет назвал победителей специальной номинации Пушкинского конкурса

Текст: Елена Новоселова (автор идеи конкурса "Главные фразы для мигранта. Спецкурс от пушкинских учителей")
Оргкомитет определил трех победителей в специальной номинации Международного Пушкинского конкурса "Главные фразы для мигранта. Спецкурс от пушкинских учителей". Ими стали Наталья Кияница из ДНР, Александра Тихомирова из Украины и Равшангуль Юсупова из Таджикистана.
Фото: предоставлено Университетом Хангук
В Корее определили лучших знатоков русского языка

Благодарим всех лауреатов, которые поделились с нами своей мудростью и непростым опытом подготовки учеников к жизни в другой стране, когда миролюбие, доброжелательность и уважение к чужим традициям не менее важны, чем профессионализм и мастерство.

Если бы была возможность, то пригласили бы всех, кто прислал нам свои эссе. Спасибо всем! Оргкомитет конкурса принял решение поддержать именно тех учителей, кто продолжает преподавать русский язык.

Надеемся, что сам процесс работы над "Спецкурсом" добавил вам профессионализма и принес удовольствие от творчества. Отрывки из эссе мы опубликуем на сайте Пушкинского конкурса.

Список победителей в специальной номинации XVIII Международного Пушкинского конкурса

Главное сегодня

Сборная России сыграла вничью с Турцией
"Газпром" прокомментировал сообщение об аресте голландских активов
Косачев прокомментировал призыв Италии пересмотреть санкции против РФ
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста
Введена уголовная ответственность за интернет-торговлю редкими животными