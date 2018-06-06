Оргкомитет назвал победителей специальной номинации Пушкинского конкурса

Оргкомитет определил трех победителей в специальной номинации Международного Пушкинского конкурса "Главные фразы для мигранта. Спецкурс от пушкинских учителей". Ими стали Наталья Кияница из ДНР, Александра Тихомирова из Украины и Равшангуль Юсупова из Таджикистана.

Благодарим всех лауреатов, которые поделились с нами своей мудростью и непростым опытом подготовки учеников к жизни в другой стране, когда миролюбие, доброжелательность и уважение к чужим традициям не менее важны, чем профессионализм и мастерство.

Если бы была возможность, то пригласили бы всех, кто прислал нам свои эссе. Спасибо всем! Оргкомитет конкурса принял решение поддержать именно тех учителей, кто продолжает преподавать русский язык.

Надеемся, что сам процесс работы над "Спецкурсом" добавил вам профессионализма и принес удовольствие от творчества. Отрывки из эссе мы опубликуем на сайте Пушкинского конкурса.

Список победителей в специальной номинации XVIII Международного Пушкинского конкурса