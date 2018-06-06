Осталось около 10 дней выгодно купить валюту для поездок

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари:

- Первая половина июня для российского рубля пройдет достаточно спокойно и только во второй половине месяца возможны сюрпризы. Но обо всем по порядку. В начале первого месяца лета за один доллар на бирже предлагают порядка 62 рублей, а за один евро - около 72,5 рубля. Вряд ли ситуация в ближайшие две недели изменится. Нефть восстановилась в цене, однако рубль не спешит укрепляться.

Причиной тому является действующее бюджетное правило, в рамках которого Минфин РФ через Банк России покупает валюту на внутреннем рынке при условии, что стоимость барреля нефти выше $40. В совокупности с внешним негативным фоном и соблюдением бюджетного правила рубль не может укрепиться сильнее.

Усиливает давление на рубль рост доллара США на фоне улучшения экономических показателей Штатов. Несмотря на то, что ряд стран инициируют отказ от расчетов в долларах, американская валюта взяла курс на укрепление. В середине июня ФРС США проведет очередное заседание, на котором с большой долей вероятности повысит ставку с 1,75% до 2%. Данное повышение уже заложено в текущие котировки, поэтому на момент оглашения решения пара евро/доллар может начать коррекцию наверх.

Для тех, кто ждет подходящего момента для покупки доллара, это будет идеальным временем, чтобы осуществить давно задуманное. Однако в среднесрочной перспективе жесткая риторика Федрезерва будет способствовать дальнейшему укреплению доллара, что повышает вероятность ослабления рубля к американской валюте в июне и последующих месяцах.

Рост доллара и падение евро усиливает раскорреляцию рублевых пар. Есть шанс, что в июне рубль продолжит укрепляться к евро. Даже если статистика по экономике Евросоюза окажется неплохой, обострение политической ситуации на юге Европы будет негативно влиять на евро. Амбиции нового правительства Италии и перестановки в правительстве Испании могут вылиться в локальный конфликт и стать причиной ухудшения экономического положения данных стран. Таким образом, в ближайшее время евро будет уступать доллару, а значит и рубль будет устойчивее по отношению к европейской валюте.

Следом за ФРС США заседание проведет ЦБ РФ. На наш взгляд, регулятор оставит ставку без изменений, так как ее снижение усилит ослабление рубля. Конечно, не стоит забывать, что Банк России ориентируется на инфляцию, которая останется по итогам апреля (пока нет более свежей статистики) низкой, поэтому мнение регулятора может отличаться от нашего. Однако с большой долей вероятности из-за роста цен на бензин темпы роста инфляции могут ускориться, что приблизит индекс потребительских цен в России к таргету в 4%. Это заставит регулятор повременить с решением. Если мегарегулятор все-таки понизит ставку, то рубль ускорит падение.

По совокупности данных факторов мы предполагаем, что в первой половине июня курс доллара будет находиться в границах коридора 62-63 рублей, а курс евро - в диапазоне 70-72 рублей. Сюрпризы для рубля могут подоспеть ко второй половине месяца, они будут в основном геополитические. Известно, что войска НАТО начали учения в Прибалтике, они продлятся до 15 июня. Военная концентрация в непосредственной близости границы России чревата провокациями, что может усилить негативный внешний фон вокруг нашей страны и вместе с ним оказать давление на рубль.

Кроме учений НАТО опасения вызывают слухи о возможном обострении ситуации на Юго-Востоке Украины. Эскалация конфликта навредит рублю. Таким образом, близость войск НАТО и обострение ситуации на Донбассе могут привести к падению рубля во второй половине месяца. При стечении форс-мажорных ситуаций к июлю курс доллара может подняться до 63,5 рубля, а по отношению к евро - до 75 рублей.