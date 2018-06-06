Новости

В Петербурге ветер обрушил на девушку информационный щит 19:17
На Пушкинской площади 6 июня будет звучать проект "Читаем Онегина" 19:16
В Коми женщина умерла после ранения в ладонь 19:15
Интервью Путина заинтересовало австрийцев, особенно молодежь 19:15
Соглашение о поставках российского газа в Австрию продлено до 2040 года 19:14
Минсельхоз Крыма назвал плюсы от перекрытия Северо-Крымского канала 19:13
В Югре совершил незапланированную посадку международный рейс 19:13
Президент Австрии: Владимир Путин журналистам интереснее, чем я 19:07
ДНР пригрозила Украине морскими "Чебурашками" 19:05
АСВ начнет выплаты вкладчикам "О.К.Банка" и банка "Уссури" 18:55
Audi представила новый флагман Q8 18:52
В Смоленске женщина вывезла тело убитой тети на грузовом такси 18:45
Вышел трейлер очень странной британской комедии "Плавая с мужчинами" 18:45
Новая Третьяковка пустит москвичей в мастерскую Малевича 18:44
Шойгу впервые покажет свои художественные работы 18:42
В Госдуме предложили сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ 18:34
Косачев прокомментировал призыв Италии пересмотреть санкции против РФ 18:30
Полная "Кино-Правда" Дзиги Вертова впервые доступна в Сети 18:22
В Киргизии по обвинению в коррупции арестовали бывшего премьера 18:22
На азербайджано-российской границе убит нарушитель 18:14
Президент Австрии рассказал о роли России на международной арене 18:07
Песков объяснил передвижение Путина по Вене на Mercedes 18:04
На стадионе "Ростов Арена" родились девять щенят-"футболистов" 18:04
Путин: Австрия поддержала "Северный поток-2" 18:03
Стало известно о создании морской версии РСЗО "Чебурашка" в ДНР 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
6 июня 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7584 (121)

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 160/1311-7 г. Москва "Об Отчете Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, и Сведениях о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств"

Дата подписания 4 июня 2018 г.
Опубликован 6 июня 2018 г.

В соответствии со статьей 64 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации (приложение N 1), и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств (приложение N 2).

2. Представить палатам Федерального Собрания Российской Федерации Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств с пояснительной запиской к ним.

3. Опубликовать Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также передать указанные документы (материалы) в редакции средств массовой информации для опубликования.

Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Н. Булаев

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

М. Гришина

Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
о расходовании средств федерального бюджета, выделенных 
на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации

 

Отчет
(jpg, JPG, 494 Кб)
Отчет
(jpg, JPG, 444 Кб)