В соответствии со статьей 64 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. Одобрить Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации (приложение N 1), и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств (приложение N 2).
2. Представить палатам Федерального Собрания Российской Федерации Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств с пояснительной запиской к ним.
3. Опубликовать Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также передать указанные документы (материалы) в редакции средств массовой информации для опубликования.
Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Н. Булаев
Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
М. Гришина
Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
о расходовании средств федерального бюджета, выделенных
на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации