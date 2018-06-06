В соответствии со статьей 64 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации (приложение N 1), и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств (приложение N 2).

2. Представить палатам Федерального Собрания Российской Федерации Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств с пояснительной запиской к ним.

3. Опубликовать Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также передать указанные документы (материалы) в редакции средств массовой информации для опубликования.

Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Н. Булаев

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

М. Гришина

Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

о расходовании средств федерального бюджета, выделенных

на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации