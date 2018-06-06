Партия ликвидирована

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 41, пунктом 3 статьи 45 Федерального закона от 11 июля 2001 г. "О политических партиях", статьей 21 Федерального закона от 8 августа 2001 г. "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" произведена государственная регистрация Политической партии "Общероссийская политическая партия "ДОСТОИНСТВО", ее региональных отделений и иных структурных подразделений (далее - Партия) в связи с ее ликвидацией.

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации Партии в Единый государственный реестр юридических лиц 15 мая 2018 г. за ГРН 2187700397377.