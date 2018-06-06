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06.06.2018 19:44
Рубрика: Экономика

Полетят поезда как птицы

Первая высокоскоростная линия может быть построена до 2022 года
Текст: Оксана Зозуля
Российская газета - Спецвыпуск №7585 (122)
Одним из глобальных транспортных проектов ближайшего времени в нашей стране станет строительство ВСМ. При условии достаточного финансирования проекта высокоскоростную железнодорожную магистраль могут построить уже в ближайшие три-четыре года, причем не исключены варианты одновременного строительства сразу в нескольких направлениях.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Согласно программе развития скоростного и высокоскоростного движения в РФ предусматривается строительство более 4 тысяч километров новых железных дорог для движения со скоростью до 400 километров в час. Одним из пилотных проектов программы является строительство ВСМ Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары- Казань. Этот же проект рассматривается как часть большого проекта "Евразия", который соединит железные дороги Китая и Европы через Казахстан, Россию и Белоруссию. По предварительным оценкам, "Евразию" реально построить к 2026 году. Проект может быть дополнен и другими участками уже внутри страны.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщал, что ВСМ Москва - Казань могут запустить в эксплуатацию до 2022-2023 годов. На полях недавно завершившегося ПМЭФ-2018 РЖД и Евразийский банк развития заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает обеспечение финансирования проекта ВСМ Москва - Казань как путем участия в акционерном капитале специальной проектной кампании, так и через предоставление долгового финансирования и привлечения средств от международных инвесторов.

Строительство линии оценивается в более чем триллион рублей. При этом власти регионов не просто выражают готовность активно содействовать развитию ВСМ, но и изыскивают возможности привлечения ресурсов и инвестиций. Так, по данным первого замгубернатора Владимирской области по промышленности и экономической политике Алексея Конышева, ВРП области может увеличиться в 2,5 раза благодаря проекту ВСМ. Суммарный прирост бюджетных доходов Владимирской области к 2034 году составит 4,35 триллиона рублей. При этом реализация проекта позволит привлечь дополнительные инвестиции, и не только со стороны ВСМ в строительной сфере, но и в области машиностроения, научно-технических разработок.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Еще один российский регион также принял активное участие в подготовке строительства ВСМ - осенью планируется завершить переговоры по проекту ВСМ Челябинск - Екатеринбург. Предполагается, что эта трасса также станет составной частью "Евразии", подключив к движению пассажиров и грузопотоков агломерацию Екатеринбург - Челябинск. При условии своевременного и достаточного финансирования проекта магистраль могут построить уже в ближайшие три-четыре года, заверяют в администрации Екатеринбурга. Однако пока что реализация проекта на принципах ГЧП в форме концессии делает его перспективы достаточно неопределенными. Несмотря на то что распоряжение о строительстве высокоскоростной магистрали Челябинск - Екатеринбург утверждено на уровне правительства РФ, а сам проект включен в Транспортную стратегию РФ до 2030 года, объем госучастия в проекте только предстоит определить.

Высокоскоростные дороги прибыльны лишь при обороте более 100 миллионов пассажиров ежегодно

В то же время, как сообщил вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров, на сегодня здесь уже завершен этап подготовки концессионной инициативы и получена поддержка со стороны РЖД, а также создана "Уральская скоростная магистраль", в капитал которой вложено по 50 миллионов рублей учредителями в лице Федерального центра проектного финансирования и правительства Челябинской области. К ним планирует присоединиться и правительство Свердловской области. Сейчас хозяйственное партнерство обсуждает перспективы и условия реализации проекта с минтрансом РФ, уточняя ряд вопросов: налоговые эффекты, взаимоотношения с перевозчиками, объемы пассажиропотока. Далее следует подписание концессионного соглашения, затем проектирование и строительство. Завершить его планируется в 2024 году.

По словам Руслана Гаттарова, проектом ВСМ интересуется много компаний, в том числе зарубежных: из Китая, Германии, Японии, Южной Кореи, Франции и др. Причем, как считают в региональном минэкономразвития, ВСМ имеет бюджетную эффективность даже как отдельный проект, а в контексте магистрали Берлин - Москва - Пекин ее инвестиционная привлекательность еще более значительна. "Этот проект будет важен и интересен региону. Проект УВСМ по направлению Челябинск - Екатеринбург актуален, время в пути, по оценке экспертов, составит чуть больше часа. Мы считаем, что наша дорога дает колоссальный эффект для развития двух регионов", - считает Гаттаров.

425 миллиардов рублей могут составить частные инвестиции в проект ВСМ Москва - Казань

Однако при реализации этого проекта существует целый ряд рисков, которые могут сказаться на темпах его реализации. Эксперты отмечают ряд проблемных вопросов, требующих отдельного рассмотрения, среди которых вопросы применения зарубежных и отечественных технологий, импортозамещения в строительстве, а также изготовления и доставки крупногабаритных конструктивных элементов мостовых сооружений к местам работ. Более глобальные вызовы связаны с определением источников финансирования и привлекательными сроками окупаемости для инвесторов. По мнению ряда экспертов, основной проблемой реализации проекта может стать относительно невысокая плотность населения в зоне притяжения ВСМ. Китайские экономисты подсчитали, что высокоскоростные дороги прибыльны лишь при пассажирообороте более 100 миллионов пассажиров ежегодно. В самом Китае при широко развитой сети ВСМ только одна линия Пекин - Шанхай не стала убыточной.

Кроме того, как отмечает заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук, включение проекта ВСМ Челябинск - Екатеринбург в Транспортную стратегию лишь декларирует вектор развития, но не ставит собою цель закрепить какие-либо обязательства за государством. "Пока по проекту ВСМ отсутствует публичная информация, кроме указанной в распоряжении правительства, а также того, что проект будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства", - подчеркнул он.

Фото: depositphotos.com
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Соответственно, анализировать потребность в финансах, обоснованность пассажирского трафика, оценивать достаточность тарифов, реалистичность сроков окупаемости и другие показатели будет возможно только после того, как будут разработаны и утверждены соответствующие обосновывающие материалы. При этом уже сейчас очевидно, что одним из проблемных вопросов для новой линии является низкий пассажиропоток для операционной окупаемости проекта и высокая вероятность значительной поддержки федерального бюджета.

Как напомнили в ИПЕМ, ВСМ Челябинск - Екатеринбург стал пятым проектом в Транспортной стратегии, посвященным созданию высокоскоростной магистрали на территории РФ. Поэтому в условиях ограниченности бюджетных средств при определении приоритетов в реализации проектов строительства высокоскоростной инфраструктуры необходимо учитывать степень их проработки. Сейчас, как полагают специалисты отрасли, наиболее близким к старту реализации все же является проект строительства ВСМ Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань.

Инфографика: Антон Переплетчиков / Ирина Фурсова

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