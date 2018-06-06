Согласно программе развития скоростного и высокоскоростного движения в РФ предусматривается строительство более 4 тысяч километров новых железных дорог для движения со скоростью до 400 километров в час. Одним из пилотных проектов программы является строительство ВСМ Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары- Казань. Этот же проект рассматривается как часть большого проекта "Евразия", который соединит железные дороги Китая и Европы через Казахстан, Россию и Белоруссию. По предварительным оценкам, "Евразию" реально построить к 2026 году. Проект может быть дополнен и другими участками уже внутри страны.
Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщал, что ВСМ Москва - Казань могут запустить в эксплуатацию до 2022-2023 годов. На полях недавно завершившегося ПМЭФ-2018 РЖД и Евразийский банк развития заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает обеспечение финансирования проекта ВСМ Москва - Казань как путем участия в акционерном капитале специальной проектной кампании, так и через предоставление долгового финансирования и привлечения средств от международных инвесторов.
Строительство линии оценивается в более чем триллион рублей. При этом власти регионов не просто выражают готовность активно содействовать развитию ВСМ, но и изыскивают возможности привлечения ресурсов и инвестиций. Так, по данным первого замгубернатора Владимирской области по промышленности и экономической политике Алексея Конышева, ВРП области может увеличиться в 2,5 раза благодаря проекту ВСМ. Суммарный прирост бюджетных доходов Владимирской области к 2034 году составит 4,35 триллиона рублей. При этом реализация проекта позволит привлечь дополнительные инвестиции, и не только со стороны ВСМ в строительной сфере, но и в области машиностроения, научно-технических разработок.
Еще один российский регион также принял активное участие в подготовке строительства ВСМ - осенью планируется завершить переговоры по проекту ВСМ Челябинск - Екатеринбург. Предполагается, что эта трасса также станет составной частью "Евразии", подключив к движению пассажиров и грузопотоков агломерацию Екатеринбург - Челябинск. При условии своевременного и достаточного финансирования проекта магистраль могут построить уже в ближайшие три-четыре года, заверяют в администрации Екатеринбурга. Однако пока что реализация проекта на принципах ГЧП в форме концессии делает его перспективы достаточно неопределенными. Несмотря на то что распоряжение о строительстве высокоскоростной магистрали Челябинск - Екатеринбург утверждено на уровне правительства РФ, а сам проект включен в Транспортную стратегию РФ до 2030 года, объем госучастия в проекте только предстоит определить.
В то же время, как сообщил вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров, на сегодня здесь уже завершен этап подготовки концессионной инициативы и получена поддержка со стороны РЖД, а также создана "Уральская скоростная магистраль", в капитал которой вложено по 50 миллионов рублей учредителями в лице Федерального центра проектного финансирования и правительства Челябинской области. К ним планирует присоединиться и правительство Свердловской области. Сейчас хозяйственное партнерство обсуждает перспективы и условия реализации проекта с минтрансом РФ, уточняя ряд вопросов: налоговые эффекты, взаимоотношения с перевозчиками, объемы пассажиропотока. Далее следует подписание концессионного соглашения, затем проектирование и строительство. Завершить его планируется в 2024 году.
По словам Руслана Гаттарова, проектом ВСМ интересуется много компаний, в том числе зарубежных: из Китая, Германии, Японии, Южной Кореи, Франции и др. Причем, как считают в региональном минэкономразвития, ВСМ имеет бюджетную эффективность даже как отдельный проект, а в контексте магистрали Берлин - Москва - Пекин ее инвестиционная привлекательность еще более значительна. "Этот проект будет важен и интересен региону. Проект УВСМ по направлению Челябинск - Екатеринбург актуален, время в пути, по оценке экспертов, составит чуть больше часа. Мы считаем, что наша дорога дает колоссальный эффект для развития двух регионов", - считает Гаттаров.
Однако при реализации этого проекта существует целый ряд рисков, которые могут сказаться на темпах его реализации. Эксперты отмечают ряд проблемных вопросов, требующих отдельного рассмотрения, среди которых вопросы применения зарубежных и отечественных технологий, импортозамещения в строительстве, а также изготовления и доставки крупногабаритных конструктивных элементов мостовых сооружений к местам работ. Более глобальные вызовы связаны с определением источников финансирования и привлекательными сроками окупаемости для инвесторов. По мнению ряда экспертов, основной проблемой реализации проекта может стать относительно невысокая плотность населения в зоне притяжения ВСМ. Китайские экономисты подсчитали, что высокоскоростные дороги прибыльны лишь при пассажирообороте более 100 миллионов пассажиров ежегодно. В самом Китае при широко развитой сети ВСМ только одна линия Пекин - Шанхай не стала убыточной.
Кроме того, как отмечает заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук, включение проекта ВСМ Челябинск - Екатеринбург в Транспортную стратегию лишь декларирует вектор развития, но не ставит собою цель закрепить какие-либо обязательства за государством. "Пока по проекту ВСМ отсутствует публичная информация, кроме указанной в распоряжении правительства, а также того, что проект будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства", - подчеркнул он.
Соответственно, анализировать потребность в финансах, обоснованность пассажирского трафика, оценивать достаточность тарифов, реалистичность сроков окупаемости и другие показатели будет возможно только после того, как будут разработаны и утверждены соответствующие обосновывающие материалы. При этом уже сейчас очевидно, что одним из проблемных вопросов для новой линии является низкий пассажиропоток для операционной окупаемости проекта и высокая вероятность значительной поддержки федерального бюджета.
Как напомнили в ИПЕМ, ВСМ Челябинск - Екатеринбург стал пятым проектом в Транспортной стратегии, посвященным созданию высокоскоростной магистрали на территории РФ. Поэтому в условиях ограниченности бюджетных средств при определении приоритетов в реализации проектов строительства высокоскоростной инфраструктуры необходимо учитывать степень их проработки. Сейчас, как полагают специалисты отрасли, наиболее близким к старту реализации все же является проект строительства ВСМ Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань.