Российский транспортный пилотируемый космический корабль "Союз МС-09", старт которого был произведен в среду с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-ФГ", вышел на орбиту и приступил к автономному полету к международной космической станции.

Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, "штатное отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ" состоялось в расчетное время". Ракета-носитель стартовала в 14:12 по московскому времени.

Известно, что на борту находятся три члена экипажа - командир корабля, космонавт из РФ Сергей Прокопьев, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Александер Герст из ФРГ и Серена Ауньон из США.

Полет пройдет по двухсуточной схеме: стыковка со станцией намечена на 8 июня в 14:21 по московскому времени. Участники экспедиции проведут на МКС 187 суток. В рамках пребывания на МКС они проведут ряд медицинских и орнитологических экспериментов, а также сыграют дружеский матч по футболу в день финала Чемпионата мира.