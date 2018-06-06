Полеты над Сингапуром ограничат из-за саммита США - КНДР

Над Сингапуром введут ограничения на движение воздушного транспорта. Это будет сделано во время встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные власти Соединенных Штатов, воздушное пространство закроют на некоторое время 11, 12 и 13 июня. Прибывающие в город-государство самолеты также столкнутся с рядом ограничений на взлетно-посадочной полосе "исходя из национальной безопасности".

На минувшей неделе Трамп подтвердил, что его встреча с Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре.