Повестку союзного Совмина и Высшего Госсовета обсудят на высоком уровне

7 июня в Москве соберется Группа высокого уровня Совета Министров Союзного государства.

По сути, это рабочий секретариат союзного Совмина, созданный в июле 2012 года. Ее участники накануне важнейших событий в жизни Союзного государства обсуждают актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и союзного строительства, рассматривают повестку предстоящих заседаний Совета Министров и Высшего Государственного Совета Союзного государства. Сопредседателями Группы назначаются замы глав правительств наших стран, также в ее состав входят Государственный секретарь Союзного государства, представители ряда министерств и ведомств.

Нынешнюю работу Группы с российской стороны возглавляет первый заместитель председателя правительства - министр финансов Антон Силуанов, с белорусской - первый вице-премьер Василий Матюшевский. У этих руководителей есть опыт общения. В конце мая они встречались в рамках Петербургского экономического форума и обсуждали вопросы интеграции.

На сегодняшнем заседании ГВС предстоит детально отработать повестку предстоящих союзного Совета Министров и Высшего Госсовета, обсудить и согласовать около десяти вопросов. Наиболее объемная часть из них посвящена экономике. Речь, в частности, пойдет о сохранении потенциала машиностроительного комплекса Союзного государства, о сотрудничестве в агропромышленной сфере, о механизмах поддержки совместной российско-белорусской продукции при экспорте в третьи страны… В повестке дня стоит и обсуждение этапов реализации совместного проекта по модернизации самолетов Як-40 и Ту-134, а также деятельность рабочих групп по импортозамещению и промышленности, фармацевтике, взаимной торговле и государственным закупкам... Не останется без внимания и гуманитарная тема: для обсуждения предложен вопрос о дальнейшем совершенствовании деятельности Белорусско-Российского университета в Могилеве.

Июнь обещает стать важной вехой в союзной биографии. Наверняка на сегодняшней встрече в российской столице будут говорить и о стратегическом документе, который выносится на утверждение Высшего Госсовета, - о приоритетных направлениях и дальнейших задачах развития Союзного государства до 2022 года включительно.