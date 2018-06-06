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6 июня 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7584 (121)

Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 136-ФЗ "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации""

Дата подписания 4 июня 2018 г.
Опубликован 6 июня 2018 г.

Документ является поправкой к

Гарантии прав ребенка в РФ (ред. от 21.07.2011)
Принят Государственной Думой 24 мая 2018 года
Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Внести в пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3213; 2013, N 27, ст. 3477) изменение, изложив его в следующей редакции:

"4. Если государственная или муниципальная организация, образующая социальную инфраструктуру для детей, сдает в аренду, передает в безвозмездное пользование закрепленные за ней объекты собственности, заключению договора аренды и договора безвозмездного пользования должна предшествовать проводимая учредителем в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, оценка последствий заключения таких договоров для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

Договор аренды и договор безвозмездного пользования не могут заключаться, если в результате проведенной оценки последствий их заключения установлена возможность ухудшения указанных в абзаце первом настоящего пункта условий.

Указанное в абзаце первом настоящего пункта требование о проведении оценки последствий заключения договора безвозмездного пользования не распространяется на случай, указанный в части 3 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".".

Президент Российской Федерации

В. Путин