Правительство обнулит ставку НДС для авиасообщения с Дальним Востоком

Кабинет министров на заседании в среду рассмотрел поправки в Налоговый кодекс, направленные на развитие авиасообщения в приоритетных для развития территориях страны.

"Мы обнуляем ставку НДС на внутренние воздушные перевозки пассажиров и багажа на территории Дальневосточного федерального округа, - сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. - В настоящее время на этом направлении действует 10-процентная ставка налога на добавленную стоимость. Но по понятным причинам авиация на Дальнем Востоке зачастую является единственным видом транспорта. Поэтому так важно, чтобы здесь развивалась транспортная инфраструктура, чтобы авиасообщение между дальневосточными городами было бесперебойным, а цены на региональные рейсы доступными для тех, кто там живет".

Ставка НДС в 10 процентов действует для всего внутреннего пассажирского авиасообщения. Исключение в виде нулевого НДС сделано для Крыма, Севастополя и Калининградской области при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположен на этих территориях. Для Крыма оно действует до 1 января 2019 года, для западного анклава страны бессрочно.

Аналогичные условия теперь распространят и на Дальний Восток.