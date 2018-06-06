"Важно начать строительство рыбопромысловых судов на тех бассейнах, где программа по инвестиционным квотам не может быть реализована просто в силу того, что нет объектов, которые могли бы под нее попасть. Мы с минпромторгом сейчас ведем работу. Есть предварительная договоренность о том, что в рамках субсидирования малотоннажного и среднетоннажного флота для Азово-Черноморского и Волго-Каспийского бассейнов как раз может быть предусмотрена новая мера поддержки - субсидия капитальных затрат по строительству", - рассказал Илья Шестаков.
В минпромторге "РГ" информацию подтвердили. Речь идет о 25-30 процентах от стоимости судна, которые будут субсидироваться либо заводу-производителю, либо заказчику, уточнил глава Росрыболовства.
По его словам, такая программа позволит создать около 100 новых судов, но потребует около 15 миллиардов рублей в течение пяти лет.