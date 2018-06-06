Принципы субсидирования строительства малотоннажных судов планируется пересмотреть. Об этом "РГ" сообщил руководитель Рыболовства Илья Шестаков.

"Важно начать строительство рыбопромысловых судов на тех бассейнах, где программа по инвестиционным квотам не может быть реализована просто в силу того, что нет объектов, которые могли бы под нее попасть. Мы с минпромторгом сейчас ведем работу. Есть предварительная договоренность о том, что в рамках субсидирования малотоннажного и среднетоннажного флота для Азово-Черноморского и Волго-Каспийского бассейнов как раз может быть предусмотрена новая мера поддержки - субсидия капитальных затрат по строительству", - рассказал Илья Шестаков.

В минпромторге "РГ" информацию подтвердили. Речь идет о 25-30 процентах от стоимости судна, которые будут субсидироваться либо заводу-производителю, либо заказчику, уточнил глава Росрыболовства.

По его словам, такая программа позволит создать около 100 новых судов, но потребует около 15 миллиардов рублей в течение пяти лет.