Промфорум стал площадкой для союзных инноваций

Пять российских регионов стали участниками Белорусского промышленного форума и выставки "ТехИнноПром" в Минске. Их экспозиции составили солидную компанию для тысяч инновационных разработок более чем 200 белорусских предприятий. Корреспондент "СОЮЗа" познакомился с самыми интересными экспонатами.

Один из них встречает у входа в Футбольный манеж, где проходил форум. Это минский электробус новой модели, односекционный. Девушка-стендист поясняет: накопитель энергии быстро заряжается, не теряет емкость в морозы, экологичен при утилизации. Минские электробусы уже прошли апробацию в Москве и Санкт-Петербурге. А в Минске десятки машин работают на городских маршрутах.

Многих заинтересовала и новая модель городского автобуса марки МАЗ. Более мощный мотор позволил установить кондиционер. Привлекли внимание россиян и новые модели минских тракторного, моторного заводов, Белорусского автозавода.

А в тиши выставочных офисов разворачивались технические дискуссии и проходили переговоры. Первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова корреспондент "СОЮЗа" застал как раз на выходе с заседания рабочей группы по развитию сотрудничества, в котором с белорусской стороны участвовал заместитель Премьер-министра Владимир Семашко. Пока шли к свердловскому павильону, Алексей Орлов рассказал о причинах, позвавших представительную уральскую делегацию за тысячи километров:

- Наши отношения с Беларусью дружеские и ровные. Выставку "ТехИнноПром" мы просто не могли пропустить, так как коллеги регулярно участвуют в аналогичном форуме в Екатеринбурге. Большую делегацию ожидаем и в нынешнем году. Так что сверить часы всегда полезно. В сфере промышленности, энергетики. На нашем стенде представлены такие известные бренды, как уральские турбины, оптико-механический завод, ПО "Автоматика". Даже медики находят множество тем для обмена опытом: мы привезли большую делегацию в ответ на аналогичный белорусский визит к нам пару месяцев назад.

О заинтересованности в сотрудничестве говорили и на стенде Псковской области. Руководитель центра поддержки экспорта Светлана Ярлыковская пояснила причину интереса: 71 процент внешней торговли региона приходится на Беларусь. Псковичи намерены закрепить за собой поставки трансформаторов, сварочного, криогенного оборудования.

- За первый же день поступило около 25 интересных деловых предложений, - рассказала Светлана Ярлыковская.

К слову



В ходе Промышленного форума министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный встретился с министром строительства и ЖКХ Калужской области Егором Вирковым. Они обсудили начало сооружения белорусами еще одной школы в Калуге, рассчитанной на 1000 учеников.