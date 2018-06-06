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06.06.2018 02:18
Рубрика: Спорт

Путин назвал имена лучших футболистов

Владимир Путин сообщил журналистам, что, как президент страны, которая проводит такое крупное спортивное мероприятие, обязательно побывает на открытии и закрытии чемпионата мира по футболу 2018.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Также глава государства собирается смотреть многие матчи. Но все зависит от графика. "Если смогу, то поприсутствую, может быть, на каких-то играх", - сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая. А еще он назвал имена лучших футболистов.

"Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных - Пеле. Ну, Марадона мне еще очень нравится", - цитирует президента РИА Новости.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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