Новости

Путин: Я мог бы работать адвокатом 02:55
Из-за палестинцев сборная Аргентины отказалась играть с Израилем 02:49
Путин назвал "мужественным" решение Трампа о встрече с Ким Чен Ыном 02:22
Путин назвал имена лучших футболистов 02:18
Путин: Те, кто пошел на поводу у США, сами страдают от санкций 01:49
Экс-баскетболист Деннис Родман приедет на саммит в Сингапур 01:35
Набиуллина: Снижение акцизов на топливо остановит рост цен 01:29
Бренд "Евросеть" исчезнет после объединения со "Связным" 01:00
В Гватемале начали эвакуацию деревни рядом с вулканом Фуэго 00:58
Ливанец дважды сорвал джепот в одной и той же лотерее 00:36
Водитель на иномарке скрылся после наезда на пенсионерку 00:31
Грузия разорвала дипотношения с Сирией из-за Абхазии и Южной Осетии 05.06.2018
"Аэрофлот" переучит военных пилотов для своих самолетов 05.06.2018
Черчесов уверен, что сборная России добьется своего на чемпионате мира 05.06.2018
Новак: Россия может помочь "Газпрому" в связи с арестом его активов 05.06.2018
Amnesty International обвинила коалицию в гибели мирного населения Ракки 05.06.2018
В США нашли мертвой известного дизайнера 05.06.2018
Рядом с Коломенским заметили волка 05.06.2018
Президент Молдавии будет болеть за сборную России на чемпионате мира 05.06.2018
Президент пообещал обеспечить профицит бюджета 05.06.2018
Вышел новый русский трейлер подростковой фантастики Питера Джексона 05.06.2018
В Удмуртии сильный ветер оставил без света девять районов 05.06.2018
На юге России Су-25 отработали посадку и взлет с грунта 05.06.2018
Жителя Удмуртии отправили в тюрьму за изнасилования подростков 05.06.2018
Стало известно место и название отеля встречи Трампа и Ким Чен Ына 05.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Объявлены победители XVIII Международного Пушкинского конкурса
Объявлены победители XVIII Международного Пушкинского конкурса
06.06.2018 02:22
Рубрика: Власть

Путин назвал "мужественным" решение Трампа о встрече с Ким Чен Ыном

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение американского коллеги Дональда Трампа провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Свою позицию по этому вопросу российский лидер высказал в интервью Медиакорпорации Китая.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Путин рассказал про хакеров, Трампа и политиков-клоунов

"Все-таки надеюсь на то, что, безусловно, очень мужественное и зрелое решение, которое принял президент Соединенных Штатов Трамп - пойти на прямой контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, - вот эта встреча состоится, и мы все будем ждать от этой встречи позитивных результатов", - цитирует ТАСС слова Путина.

Президент России назвал неожиданными шаги, предпринятые северокорейским руководством для снятия напряженности. Однако, как подчеркнул Путин, Пхеньяну для полной денуклеаризации "нужны гарантии безопасности".

Напомним, встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет 12 июня на сингапурском острове Сентоса в отеле Capella. Ранее глава Белого дома заверил, что не планирует подписывать в ходе саммита какие-либо документы.

Главное сегодня

Сборная России сыграла вничью с Турцией
"Газпром" прокомментировал сообщение об аресте голландских активов
Косачев прокомментировал призыв Италии пересмотреть санкции против РФ
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста
Введена уголовная ответственность за интернет-торговлю редкими животными