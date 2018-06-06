Путин назвал "мужественным" решение Трампа о встрече с Ким Чен Ыном

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение американского коллеги Дональда Трампа провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Свою позицию по этому вопросу российский лидер высказал в интервью Медиакорпорации Китая.

"Все-таки надеюсь на то, что, безусловно, очень мужественное и зрелое решение, которое принял президент Соединенных Штатов Трамп - пойти на прямой контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, - вот эта встреча состоится, и мы все будем ждать от этой встречи позитивных результатов", - цитирует ТАСС слова Путина.

Президент России назвал неожиданными шаги, предпринятые северокорейским руководством для снятия напряженности. Однако, как подчеркнул Путин, Пхеньяну для полной денуклеаризации "нужны гарантии безопасности".

Напомним, встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет 12 июня на сингапурском острове Сентоса в отеле Capella. Ранее глава Белого дома заверил, что не планирует подписывать в ходе саммита какие-либо документы.