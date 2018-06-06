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06.06.2018 02:03

Путин попробует в китайском городе Циндао знаменитое пиво

Президент РФ Владимир Путин попробует пиво, которым знаменит китайский город Циндао, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом российский лидер заявил в интервью Медиакорпорации Китая.

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Путин посетит КНР 8-10 июня и примет участие в работе саммита ШОС. Президент признался, что любит пиво, но старается его реже употреблять.

"Да, с удовольствием попробую, - приводит РИА Новости слова главы государства. - И морепродукты люблю, и пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять, но попробовать хочу и обязательно это сделаю".

Как писала "РГ", в повестке дня двухдневного заседания в Циндао - шаги по дальнейшему совершенствованию деятельности ШОС, адаптации к работе в расширенном составе после присоединения новых государств-членов (Индии и Пакистана); развитие сотрудничества по приоритетным направлениям - безопасность и контртерроризм, экономика, гуманитарные связи; координация действий по региональным проблемам, прежде всего - Афганистан, Ближний Восток.

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