Путин рассказал о фаворитах чемпионата мира по футболу

Президент России Владимир Путин считает фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу сборные Аргентины, Бразилии, Германии и Испании. Вместе с тем глава государства, которое проводит это крупное спортивное мероприятие, не берется назвать победителей.

"Это сложный вопрос (кто выиграет ЧМ-2018), - сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая, которое он дал в преддверии поездки на саммит ШОС в КНР. - Там много претендентов. Это и латиноамериканские команды - это Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший".

Также российский лидер назвал имена лучших, по его мнению, футболистов. "Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных - Пеле. Ну, Марадона мне еще очень нравится", - сказал глава государства.

ЧМ по футболу впервые пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах.