О том, что общего у российской и китайской мечты, о будущем отношений с Западом, а также о том, как он отмечал свой день рождения с другом Си Цзиньпином и что ждать от чемпионата мира по футболу, президент России Владимир Путин рассказал в эксклюзивном интервью гендиректору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну. Текст был опубликован на сайте этого популярного СМИ. Беседа состоялась в Москве вечером 31 мая, в преддверии визита в Китай.

Перед интервью Шэнь Хайсюн показал президенту альбом с итогами сетевых интерактивных проектов "Кто фанат Владимира Путина" и "Я хочу спросить Владимира Путина". На обложке - фотографии двух лидеров - КНР и России.

В начале беседы Путин рассказал о планах по развитию страны: приоритетными направлениями будет обеспечение темпов экономического роста, придание экономике инновационного характера, развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования и обеспечение безопасности. "Россия - страна, которая придерживается принципов международного права, уважает интересы наших партнеров и, безусловно, будет добиваться соблюдения наших собственных интересов", - подчеркнул он, добавив, что РФ придает большое значение сотрудничеству с традиционными надежными партнерами, союзниками и друзьями - в их числе КНР.

На вопрос, чем схожи и отличаются российская и китайская мечты, президент пояснил: "Китай и Россия - соседи. Мы общаемся друг с другом на протяжении столетий, имеем очень глубокие исторические связи и корни. Это не случайно, это говорит о том, что нас многое объединяет в наших подходах в строительстве собственных государств, в отношении к людям, и это очень важно". Путин напомнил, что в основе всего, о чем говорил председатель КНР на съезде партии, - стремление к улучшению жизни людей. "И у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан", - считает он.

Поделился президент и впечатлениями от общения с китайским председателем: "Наверное, председатель Си Цзиньпин - это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпинем мы это сделали. И потом (я уже говорил об этом публично, здесь секрета нет) мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу".

"Председатель Си Цзиньпин очень доступный и по-человечески душевный человек. Но в то же время очень надежный партнер, - продолжил Путин. - Можно быть уверенным в том, что если мы с председателем Си Цзиньпином о чем-то договариваемся, то я со своей стороны, и я знаю, что он со своей стороны, всегда стремимся к исполнению наших взятых на себя обязательств. Председатель Си Цзиньпин, собственно говоря, так же, как и многие лидеры других стран, стремится к максимальному результату в своей работе для пользы каждого конкретного человека в своей собственной стране. Он аналитик хороший и с ним интересно обсуждать и мировые проблемы, и вопросы экономики. Так что это для меня очень комфортный партнер, хороший и надежный друг".

Еще Путин сообщил, что в Циндао хочет отведать местной кухни: "И морепродукты люблю, и пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять, но попробовать хочу и обязательно это сделаю".

Речь зашла о ШОС. "Безусловно, совместная работа нами будет направлена не на противостояние с кем бы то ни было, а на то, чтобы обеспечить необходимые условия для всестороннего и многопланового сотрудничества и между нашими странами, и между другими странами, где бы они ни находились, на любом континенте", - сказал президент. В этом году исполняется пять лет инициативе "Один пояс и один путь". "Мы считаем это полезной, важной и перспективной инициативой. При этом она сочетается и с нашими усилиями по строительству Евразийского экономического союза", - оценил глава государства.

Говоря про отношения России с Западом, Путин заметил, что "наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития". "Но я исхожу из того, что все-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься, и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами, в том числе и с США, и другими странами, которые пошли у них на поводу и эти санкции применяют", - сказал он. Рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам.

По ситуации в КНДР позиции Москвы и Китая совпадают. "Мы выступили инициаторами так называемой "дорожной карты" урегулирования ситуации на Корейском полуострове. КНР за последнее время очень многое сделала для того, чтобы ситуация немножко разрядилась. Мы очень рады этому и всячески будем это поддерживать, - сказал Путин. - Мы видим также, что северокорейское руководство пошло на, честно говоря, для меня даже неожиданные, я бы сказал, даже беспрецедентные, шаги, направленные на снятие этой напряженности". "Они будут требовать гарантии, - продолжил он. - Какими могут быть эти гарантии, в какие сроки все это может быть реализовано - сейчас очень трудно сказать. Но что сказать можно и нужно, что двигаться надо по этому пути - по пути снижения напряжения, денуклеаризации в конечном итоге". Президент также заметил, что решение Дональда Трампа пойти на прямой контакт с северокорейским лидером - "очень мужественное и зрелое".

Международное радио Китая через приложение "Россия-Китай: главное" организовало проект - "Кто фанат Владимира Путина". За неделю в нем приняло участие 10 млн человек. В новых медиа Центрального телевидения Китая опросы охватили более 40 млн пользователей. Глава государства ответил на вопросы, которые Шэнь Хайсюн задал от их имени.

Первый же вопрос был про чемпионат мира по футболу. "Самая главная, самая основная наша цель как страны-организатора этих мероприятий - достойно провести этот чемпионат, сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире", - подчеркнул президент. "К сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала", - не скрывал он. Но в России рассчитывают, что она сыграет достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца.

На вопрос, кто может стать чемпионом, глава государства ответил, что сильнейший. Среди претендентов назвал и латиноамериканские команды - Аргентины и Бразилии, и сборные Германии и Испании. А также сообщил, что будет смотреть чемпионат, посетит и открытие, и закрытие, а если позволит график, то может, и другие игры. Ответил глава государства и на вопрос о любимом футболисте: "У меня есть футболисты, которых я считаю выдающимися и которые, безусловно, могут претендовать на этот титул, на это звание. Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных - Пеле. Ну, Марадона мне еще очень нравится".

"Каждый день я трачу на спорт около 2-2,5 часов, а занимаюсь я в зале, плаваю, иногда выхожу на татами, если у меня есть спарринг-партнеры, и не так часто, как бы хотелось, но играю в хоккей. Играю - это слишком сильно сказано, но пытаюсь играть в хоккей", - также сообщил президент.

"В новостях мы часто видим вас в истребителе, в подводной лодке. Наши пользователи считают вас суперпрезидентом. Скажите, если бы вы не занимались политикой, какую бы профессию вы избрали?" - спросил Шэнь Хайсюн. "Я работал в разведке Советского Союза, во внешней разведке Советского Союза. У меня уже есть профессия. Но я закончил Петербургский государственный университет, юридический факультет, поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом", - сказал Путин.

В 2016 году президент привез в Ханчжоу в подарок лидеру КНР ящик мороженого. Что возьмет он с собой в Китай на этот раз, глава государства решил публично не объявлять: "Но что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок. Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и вами, я потом вам на ухо шепну".

После интервью Шэнь Хайсюн подарил российскому лидеру зеленый чай "Лунцзин" из Ханчжоу и пожелал успешной поездки в Китай и удачи в проведении чемпионата мира. Путин передал собеседнику альбом "Москва" и оставил автограф на титульном листе.