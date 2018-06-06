В преддверии визита в КНР Владимир Путин ответил на вопросы председателя Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна. Глава Российского государства в ходе беседы рассказал о том, что общего у российской и китайской мечты, о будущем отношений с Западом, об ожиданиях от чемпионата мира по футболу и многом другом. "Российская газета" публикует наиболее интересные фрагменты этой беседы.

У нас много того, что объединяет

Шэнь Хайсюн: Чем отличается нынешний президентский срок от предыдущих?

Владимир Путин: Хотел бы воспользоваться этим случаем, пожелать всего самого доброго китайскому народу. Мы знаем, что у нас в Китае очень много друзей... Я хочу пожелать всего самого доброго китайскому народу, счастья и процветания каждой китайской семье. Что касается нового срока в должности президента Российской Федерации, то вы, наверное, если смотрели это в прямом эфире, видели, о чем я говорил. Самыми приоритетными направлениями нашей работы, когда я говорю "нашей", имею в виду и свою, и работу моей команды, будет дальнейшее поступательное развитие России, обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера, развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования и обеспечение, безусловно, безопасности. Мы будем уделять серьезное внимание нашему позиционированию на международной арене как страна, которая придерживается принципов международного права, уважает интересы наших партнеров и, безусловно, будет добиваться соблюдения наших собственных интересов. В этой связи мог бы сказать, что мы большое значение придаем нашему сотрудничеству с нашими традиционными и надежными партнерами, союзниками и друзьями, к которым, безусловно, относим и КНР.

Китай и Россия - соседи. Мы общаемся друг с другом на протяжении столетий, имеем очень глубокие исторические связи и корни

Шэнь Хайсюн: Я заметил, что, начиная с обращения к Федеральному Собранию, вы часто упоминали российскую мечту. Как вы знаете, китайский народ тоже стремится осуществить китайскую мечту, которую инициировал председатель Си Цзиньпин. Как вы думаете, чем схожи и отличаются российская и китайская мечты?

Владимир Путин: Ведь Китай и Россия - соседи. Мы общаемся друг с другом на протяжении столетий, имеем очень глубокие исторические связи и корни. И это же не случайно, что мы, будучи соседями, выстроили в последние десятилетия такие отношения, которые, наверное, на сегодняшний день не имеют даже примера в мире. Это отношения, которые построены, действительно, на учете интересов друг друга.

Вот смотрите, мы подписали Договор в 2001 году о дружбе и добрососедстве, но он, этот Договор, - только основа, тот фундамент, на котором мы выстроили сегодняшнее здание наших отношений, а оно с каждым годом приобретает все новые и новые краски, все новые и новые этажи, оно растет все выше и выше, становится все крепче и крепче. Это не случайно, это говорит о том, что нас многое объединяет в наших подходах в строительстве собственных государств, в отношении к людям, и это очень важно. Вот смотрите, если взять то, о чем говорил Председатель Си Цзиньпин на последнем съезде партии, ведь что лежит в основе всего, о чем говорил Председатель Китайской Народной Республики? Стремление к улучшению жизни людей. Эта цель может быть достигнута самыми разными способами и самыми разными инструментами, но цель одна, и у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан. Исходя из этого мы и думаем о том, как выстроить в том числе российско-китайские отношения, с тем чтобы добиваться вот этих целей и для обеспечения нашей внешней безопасности, и для сложения усилий в строительстве экономики нового типа, построенной на современных инновациях, на цифровой экономике, на достижениях генетики, на современных, грамотных способах управления обществом, государством и самой экономикой как таковой. Так что у нас очень много того, что нас объединяет. И, складывая эти усилия, уверен, мы будем добиваться новых успехов.

Владимир Путин и председатель медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в ходе интервью. Фото: Медиакорпорация Китая

День рождения - вместе

Шэнь Хайсюн: В прошлом году вы встречались больше всего с китайскими лидерами по сравнению с другими странами. Только с Си Цзиньпином вы встречались пять раз. Вы также наградили Председателя Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного, высшей наградой в России. Поделитесь с нами вашими впечатлениями от общения с Председателем Си Цзиньпином.

Владимир Путин: Вы знаете, некоторые вещи говорить не­удобно, это же такие личные наблюдения и личные наши отношения. Но, наверное, Председатель Си Цзиньпин - это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с Председателем Си Цзиньпином мы это сделали. И потом (я уже говорил об этом публично, здесь секрета нет) мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, не знаю, он на меня, наверное, не будет сердиться, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу. Просто мы после окончания рабочего дня это делали. Но я хочу с этого начать, если говорить о характеристиках. Он очень доступный и по-человечески душевный человек. Но в то же время очень надежный партнер. Можно быть уверенным в том, что если мы с Председателем Си Цзиньпином о чем-то договариваемся, то я со своей стороны, и я знаю, что он со своей стороны всегда стремимся к исполнению наших взятых на себя обязательств. Это первое.

И второе. Он, собственно говоря, так же как и многие лидеры других стран, - это нас, думаю, объединяет всех, - стремится к максимальному результату в своей работе для пользы каждого конкретного человека в своей собственной стране.

Он аналитик хороший, и с ним интересно обсуждать и мировые проблемы, и вопросы экономики. Так что это для меня очень комфортный партнер, хороший и надежный друг.

ШОС - в пользу развития

Шэнь Хайсюн: Через несколько дней вы отправитесь в Циндао, город в Китае, участвовать в саммите ШОС. Также будет проведен ваш государственный визит в Китай. Учитывая расширение ШОС, как вы думаете, как можно сделать так, чтобы работа Организации была более эффективной и позитивной?

Владимир Путин: ШОС создавалась как достаточно скромная организация для решения прежде всего пограничных вопросов между Китайской Народной Республикой, Россией и рядом других бывших республик Советского Союза.

Мы ставили перед собой, пов­торю, скромные задачи, но постепенно, постепенно по мере решения этих проблем, достаточно узких, стало очевидным, что нас многое объединяет. В том смысле, что вместе мы можем добиваться более широких результатов, более серьезных результатов, чем просто решение пограничных вопросов. И ШОС стала развиваться. Но после полноформатного принятия в Организацию Индии и Пакистана, после начала полноформатной работы, а оно должно состояться именно сейчас в Китае, это начало, стало очевидным, что ШОС превратилась в глобальную организацию.

Для нас Китай в страновом измерении является торговым партнером номер один

Это совершенно очевидный факт, потому что, смотрите, четверть мирового ВВП приходится на наши страны, 43 процента населения земли, 23 процента территории планеты. Это колоссальные ресурсы, просто колоссальные. А если еще и иметь в виду темпы роста в Азии, темпы роста в Китае, темпы роста в Индии, мы постараемся тоже в России придать новые импульсы развития нашей экономике, обеспечить темпы, необходимые для нас. Вот все это вместе плюс военные потенциалы - это колоссальная сила, которая, безусловно, нами будет направлена не на противостояние с кем бы то ни было, а на то, чтобы обеспечить необходимые условия для всестороннего и многопланового сотрудничества и между нашими странами, и между другими странами, где бы они ни находились, на любом континенте. Объединение усилий такой мощной группы стран, безусловно, будет важнейшим фактором и для нашего собственного развития, и будет фактором влияния на ситуацию в мире. Уверен, что это будет фактор положительного влияния.

"Один пояс, один путь" - идея с поддержкой

Шэнь Хайсюн: В этом году исполняется пять лет, как была начата инициатива "Один пояс и один путь". Председатель Си Цзиньпин сказал, что целью осуществления данной инициативы является создание сообщества единой судьбы человечества. Как вы относитесь к этой концепции?

Владимир Путин: Мы всегда поддерживали эту идею. Ведь идея Председателя Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" объединяет и экономическую составляющую, и гуманитарную. Прежде всего, конечно, речь идет об экономике, об инфраструктуре. Мы считаем это полезной, важной и перспективной инициативой. Эта инициатива слагается и с нашими усилиями по строительству Евразийского экономического союза. Более того, совсем недавно, 17 мая, в Астане было подписано соглашение о взаимодействии в экономической сфере между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой. Там пока речь не идет о снижении тарифов, но там уже идет речь об очень важных вопросах, а именно о торговой политике, о техническом регулировании, о фитосанитарном контроле. По сути дела, мы делаем очень важный шаг в направлении снятия ограничений на развитие экономического взаимодействия.

Но идея Председателя Си Цзиньпина, насколько мы ее представляем, она, конечно, имеет более глобальный характер, она нацелена на то, чтобы сотрудничество развивалось со всеми странами и континентами. У нас есть идея евразийского экономического сотрудничества в целом. Мне кажется, что все это очень слагается и может привести к хорошему результату. Мы знаем об интересе, - допустим, если взять инфраструктурную часть этих идей, - мы знаем об интересе, допустим, наших китайских партнеров по работе на Северном морском пути.

Мы будем только это приветствовать. Но это не единственное направление, у нас есть хорошие планы и в сфере промышленной кооперации, у нас есть очень хорошие планы в сфере инфраструктуры развития железнодорожного транспорта. Это всё - очень мощные, перспективные направления, которые, безусловно, будут лежать в основе нашего взаимодействия. Уже сегодня, смотрите, для нас Китай в страновом измерении является торговым партнером номер один. В прошлом году общий товаро­объем у нас вырос и достиг 87 миллиардов долларов, в этом - за первые четыре месяца рост был таким, как за весь предыдущий год. Это очень хорошие темпы, которые мы должны сохранить и приумножить.

Президент России подарил Шэнь Хайсюну альбом "Москва" с личной подписью на титульном листе. Фото: Медиакорпорация Китая

Цифра завтрашнего дня

Шэнь Хайсюн: В опубликованных майских указах большое внимание уделяется повышению уровня жизни и развитию цифровой экономики. Как вы думаете, Россия и Китай в углублении сотрудничества в этих областях что еще могут сделать?

Владимир Путин: Это одно из ключевых направлений. Мы знаем, сколько внимания и Председатель Си Цзиньпин, и правительство Китайской Народной Республики уделяют развитию современных форм хозяйствования и таким перспективным направлениям, как цифровая экономика. Мы полагаем, что это, безусловно, тесно связано с такими важнейшими направлениями будущего технологического уклада, как роботизация (робототехника), как искусственный интеллект.

В современном мире все основные открытия, наиболее перспективные открытия, делаются на стыке наук. Это и биология, это генетика, это некоторые другие направления, которые, безусловно, сделают тех, кто преус­пеет в этих направлениях, лидерами мирового развития. И мы, не забывая про традиционные наши сферы сотрудничества, конечно, будем стремиться к тому, чтобы объединять наши усилия с нашими китайскими друзьями на этих ключевых направлениях сегодняшнего и тем более завтрашнего дня.

Нам нужно развивать цифровые технологии в промышленности, в инфраструктуре, в энергетике

У нас есть соответствующие идеи, есть планы, есть свои разработки. Мы знаем, что и у Китая есть уже существенные достижения. Например, в сфере интернета вещей, в сфере цифровой торговли. Но этого для успешного развития в ближайшей перспективе нам всем - и Китаю, и России - будет совершенно недостаточно. Нам нужно развивать цифровые технологии в промышленности, в инфраструктуре, в энергетике, в том числе в электроэнергетике, в альтернативных видах энергии. Вот там везде можно применять и нужно применять новейшие разработки, новейшие достижения. Если мы с вами сделаем это, то мы будем безусловными лидерами. К этому и будем стремиться.

Запад - Восток: позитивные отношения и суверенитет

Шэнь Хайсюн: Несмотря на то, что все стремятся к равноправному диалогу и сотрудничеству, вы сейчас сталкиваетесь с острыми вопросами. Я имею в виду санкции западных стран в отношении российской экономики и другое давление. Как вы думаете, каким может быть развитие российско-американских отношений и отношений России со странами Запада?

Владимир Путин: Я рассчитываю на хорошие, позитивные отношения. Но наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития.

Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет. И конечно, российский народ всегда выберет первое. Я думаю, так же, как и китайский народ. Никакого другого пути у нас нет. Но мы понимаем, что наши партнеры вот этими ограничениями и санкциями стремятся только к одному - сдержать развитие. Я нисколько не сомневаюсь, что это покушение, как говорят юристы, с негодными средствами, и ничего из этого не получится. От этой политики теряют прежде всего те, кто ее инициирует. Но исхожу из того, что все-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами, и другими странами, которые пошли у них на поводу́ и эти санкции применяют. Кстати говоря, те, кто, как я выразился, пошли на поводу́ у Соединенных Штатов, они сами начинают страдать от того, что Соединенные Штаты начинают применять и в отношении этих стран. Все это вместе постепенно, я говорю это не для того, чтобы порадоваться и поиронизировать, но это все говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив. В конечном итоге рассчитываю, что так или иначе у нас отношения нормализуются.

Корейский вопрос: нужна разрядка

Шэнь Хайсюн: С начала этого года в некоторых горячих точках в мире, например Корейском полуострове, Сирии, произошли некоторые позитивные изменения. Но ситуация до сих пор остается неясной. Как вы думаете, какую роль может играть Россия в разрешении данных вопросов и какое пространство для сотрудничества России и Китая есть по этим вопросам?

Владимир Путин: Что касается Корейского полуострова, то наши позиции, как говорят дипломаты, очень близки либо полностью совпадают. Скорее даже второе. Мы выступили инициаторами так называемой "дорожной карты" урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Китайская Народная Республика за последнее время очень многое сделала для того, чтобы ситуация немножко разрядилась. Мы очень рады этому и всячески будем это поддерживать... Очень жаль, что наши партнеры на Западе, Соединенные Штаты и, к сожалению, Южная Корея, Республика Корея, не остановились в проведении своих военных учений и маневров, которые не способствуют разрядке. Но все-таки надеюсь на то, что, безусловно, очень мужественное и зрелое решение, которое принял президент Соединенных Штатов Трамп - пойти на прямой контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, - вот эта встреча состоится, и мы все будем ждать от этой встречи позитивных результатов. И в "дорожной карте", о которой я упоминал, российско-китайской "дорожной карте", урегулирование северокорейской проблемы, там следующий этап - это углубление отношений между всеми странами, которые отвечают за эту разрядку.

Следующий этап - это многостороннее участие всех заинтересованных государств, и прежде всего государств региона, по выработке вот этих гарантий безопасности. И конечно, мы со своей стороны всегда предлагали, и это остается на столе переговоров, трехсторонние экономические проекты между Россией и северной частью и южной частью Корейского полуострова. Это прежде всего инфраструктурные проекты. Мы говорим о строительстве железной дороги, допустим (кстати говоря, вот к этим проектам мог бы подключиться и Китай), между Россией, Северной Кореей, Южной Кореей. Мы говорим о прокладке газопровода. Это можно подумать о строительстве различных других энергетических объектов. Много возможностей для совместной работы и в трехстороннем, и в четырехстороннем формате, надо только двигаться в этом направлении. Мы все будем с нетерпением ждать результатов встречи между президентом Трампом и лидером Северной Кореи господином Ким Чен Ыном и будем всячески способствовать тому, чтобы она прошла успешно.

Кстати

Циндао - город морепродуктов

Шэнь Хайсюн: Циндао - это красивый приморский город. Он известен своими морепродуктами и пивом. У вас есть планы попробовать?

Владимир Путин: Да, с удовольствием попробую. И морепродукты люблю, и пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять, но попробовать хочу и обязательно это сделаю.

Последний вопрос

Какой саммит без русского мороженого

Шэнь Хайсюн: В 2016 году, когда вы участвовали в саммите "двадцатки" в Ханчжоу, вы привезли в подарок ящик российского мороженого. Возьмете ли вы что-то в этом году?

Владимир Путин: Да. (Смеется.) Я привез, потому что Председатель Си Цзиньпин упомянул, что он любит российское мороженое, поэтому я и привез ему в подарок.

Мы с ним обмениваемся некоторыми мелочами. Но что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок. Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и вами, я потом вам на ухо шепну. (Смеется.)

Блиц

Футбол и не только...

Несколько вопросов касалось предстоящего чемпионата мира и спортивного стиля самого Владимира Путина.

- Каких результатов может достичь сборная России?

- Главная, самая основная наша цель как страны-организатора этих мероприятий - достойно провести этот чемпионат, сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире. Что касается сборной, то я должен констатировать, это факт: к сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала. Но мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России, рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца.

Владимир Путин с легендарными футболистами Пеле и Марадоной. Фото 2017 года. Фото: Михаил Метцель/ ТАСС

- Какая команда станет чемпионом?

- Там много претендентов. Это и латиноамериканские команды - это Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший.

- Вы будете смотреть чемпионат мира?

- Да, я буду смотреть. И потом, я как глава государства, которое принимает чемпионат, должен быть на открытии, на закрытии. Я посмотрю на свой график. Если смогу, то поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх.

- Кто ваш любимый футболист?

- У меня есть футболисты, которых я считаю выдающимися и которые, безусловно, могут претендовать на этот титул, на это звание. Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных - Пеле. Ну, Марадона мне еще очень нравится.

- Каким спортом вы сейчас занимаетесь? Сколько тратите времени каждый день на спорт?

- Каждый день я трачу на спорт около двух - двух с половиной часов, а занимаюсь я в зале, плаваю, иногда выхожу на татами, если у меня есть спарринг-партнеры, и не так часто, как бы хотелось, но играю в хоккей. Играю - это слишком сильно сказано, но пытаюсь играть в хоккей.

- В новостях мы часто видим вас в истребителе, в подводной лодке. Наши пользователи считают вас суперпрезидентом. Скажите, если бы вы не занимались политикой, какой бы профессией вы занимались?

- Я работал в разведке Советского Союза, во внешней разведке Советского Союза. У меня уже есть профессия. (Смеется.) Но я окончил Петербургский государственный университет, юридический факультет, поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом, но всю жизнь проработал в органах безопасности, во внешней разведке Советского Союза. Потом работал в исполнительных органах власти в Петербурге, считай, в муниципалитете. Каждый из этих видов деятельности мне нравился, он был по душе. Я думаю, что адвокатом вполне мог бы работать.

Партнерство

Журнал "Дыхание Китая", обложку которого вы видите рядом, хорошо знают многие читатели "Российской газеты". Это наш совместный с китайскими коллегами проект, выходящий на русском языке в составе "РГ" в Москве, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Владивостоке, Екатеринбурге и Иркутске. Журнал рассказывает о жизни современного Китая, о вековых традициях Поднебесной и, конечно, об экономических, культурных и житейских связях между народами наших стран. Авторы журнала - журналисты и эксперты из Китая и России.

В специальном июньском выпуске журнала публикуется интервью Владимира Путина Медиакорпорации Китая. Этот номер будет распространяться на саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Встреча пройдет 9-10 июня в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун). Вечерняя панорама Циндао и изображена на обложке журнала.

Медиакорпорация Китая, недавно созданная структура, объединила в себе Центральное телевидение, Центральное народное радио, а также Международное радио Китая, с которым "Российскую газету" связывают годы успешного партнерства. Надеемся, плодотворное сотрудничество продолжится и дальше.