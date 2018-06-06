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Рубрика: Власть

Путин: Те, кто пошел на поводу у США, сами страдают от санкций

Те, кто под давлением США применял меры против РФ, теперь могут почувствовать их и на себе. Об этом заявил российский президент Владимир Путин интервью Медиакорпорации Китая.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В марте Соединенные Штаты ввели ввозные пошлины на сталь в размере 25 процентов и на алюминий в размере 10 процентов, дав отсрочку ряду стран. Свое решение Вашингтон обосновал соображениями национальной безопасности. После безуспешных двусторонних переговоров 31 мая американцы ввели эти пошлины практически для всех стран, включая государства Евросоюза и Канаду. Для поставок из РФ они действуют еще с марта.

"Все это вместе постепенно, я говорю это не для того, чтобы порадоваться и поиронизировать, но это все говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив", - приводит РИА Новости слова Путина.

Президент подчеркнул, что никакие санкции не заставят Россию "отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития". При этом глава государства исходит из того, что "все-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься".

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