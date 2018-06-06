Из-за пожара в центре Москвы перекрыто движение

Из-за пожара на крыше Дома педагогической книги перекрыто движение по Большой Дмитровке.
Как сообщили "РГ" в пресс-службе Центра организации дорожного движения, перекрыт участок от Кузнецкого моста до Страстного бульвара.
Объехать этот участок можно по Тверской улице.
По данным столичного управления МЧС, с кровли дома #7/5 идет густой белый дым.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, также парализовано движение на Страстном бульваре и прилегающих к Большой Дмитровке переулках.
🔥Пожар в центре Москвы. На Большой Дмитровке горит здание «Дома педагогической книги». pic.twitter.com/Ja0EK7CM3Y— Телеканал 360° (@360tv) 6 июня 2018 г.