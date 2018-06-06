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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за пожара в центре Москвы перекрыто движение

Текст: Светлана Батова

Из-за пожара на крыше Дома педагогической книги перекрыто движение по Большой Дмитровке.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Центра организации дорожного движения, перекрыт участок от Кузнецкого моста до Страстного бульвара.

Объехать этот участок можно по Тверской улице.

По данным столичного управления МЧС, с кровли дома #7/5 идет густой белый дым.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, также парализовано движение на Страстном бульваре и прилегающих к Большой Дмитровке переулках.

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