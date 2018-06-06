Новости

Чем побалует белорусских сладкоежек "Страна мороженого" 12:30
В Крыму комплексы С-400 и "Панцирь" отразили "ракетный удар" 12:20
Литературный музей открывает серию летних пешеходных экскурсий 12:20
Депутат от Севастополя оценил идею Ефремова откупиться от Украины 12:13
Россия будет бесплатно учить детей белорусских дипломатов 12:10
В Тамбове пенсионерка погибла из-за упавшей ветки 12:05
Космический апокалипсис в кубе: вышел трейлер второго "Лего. Фильма" 12:05
Медведев призвал сохранять в чистоте и ясности грамотную русскую речь 12:01
В Минске открылась выставка о татарской национальной культуре 12:00
На Ливадийском форуме обсуждают вопросы поддержки русского языка 11:50
ЦБ: Меры правительства стабилизируют цены на бензин 11:43
В Петербурге крематорий получил штраф за недобросовестную конкуренцию 11:36
МИД Беларуси и Литвы обсудили вопросы строительства БелАЭС 11:30
Назван прожиточный минимум для москвичей 11:30
У берегов Сахалина пожелтело Охотское море 11:27
В Красноярске мужчина выставил на продажу свою жизнь 11:25
На "Прямую линию" Путину прислали более 1,3 миллиона вопросов 11:20
Петр Бирюков: Комплексное благоустройство ул. Лесной выполнено более чем на 90% 11:12
В Иркутске арестован собственник детского центра "Гравитация" 11:10
Радиационный фон в Беларуси не изменился из-за пожара у Чернобыльской АЭС 11:07
Карасин: Главы МИД "нормандской четверки" встретятся 11 июня в Берлине 11:06
Видео: Какую пулю может остановить армейский шлем 11:00
В Алтайском крае введут режим ЧС из-за сложной посевной 10:59
Россия возродила "проклятие" ВМС США 10:57
В Перми начали раскопки останков князя Михаила Романова 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
06.06.2018 12:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Литературный музей открывает серию летних пешеходных экскурсий

Текст: Наталья Соколова

10 пешеходных экскурсий предложит посетителям Литературный музей.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
"Гараж" предложит посетителям взглянуть на себя со стороны

10 июня и 17 июня в 13.00 музей предлагает посетить экскурсию "Тогда…в Сивцевом". Во время прогулки можно будет узнать все о жизни и судьбе Александра Герцена; почему переулок получил такое название и о том, как пропал ручей Черторый; о квартире Бориса Пастернака; о том, где жил Толстой-американец и почему он должен был стреляться с Пушкиным и о многом другом.

19 июня в 12.00 начнется "Литературное Замоскворечье". Экскурсанты узнают, где находилась "московская келья" Анны Ахматовой; как спорили западники и славянофилы в салоне графини Соллогуб; какая тайна скрывается за памятником Павлу Михайловичу Третьякову и многое другое.

20 июня в 18.00 экскурсанты пойдут по маршруту "Приарбатье Марины Цветаевой".

В Третьяковскую галерею начнут пускать по электронным билетам

В 1940 году Марина Цветаева написала горькие слова: "Мы Москву - задарили. А она меня вышвыривает: извергает. И кто она такая, чтобы передо мной гордиться?" Всю эту палитру чувств даст ощутить прогулка по цветаевскому Приарбатью. Где находилась знаменитая Собачья площадка? Откуда Пушкин уехал в Царскосельский лицей и почему для Цветаевой это было важно?

Еще одному жителю Арбата 13 июня в 18.00 будет посвящена пешеходная экскурсия "Булат Окуджава. Я - дворянин с арбатского двора". Экскурсанты увидят дом, где прошли детство и юность барда, а также узнают все об еще одном "менестреле Арбата" - Анатолии Рыбакове.

Главное сегодня

На "Прямую линию" Путину прислали более 1,3 миллиона вопросов
США потеряют из-за мексиканских пошлин около трех миллиардов долларов
Путин рассказал о фаворитах чемпионата мира по футболу
Украинские пограничники заявили о бессилии на Азовском море
Новак: Россия может помочь "Газпрому" в связи с арестом его активов