Литературный музей открывает серию летних пешеходных экскурсий

10 пешеходных экскурсий предложит посетителям Литературный музей.

10 июня и 17 июня в 13.00 музей предлагает посетить экскурсию "Тогда…в Сивцевом". Во время прогулки можно будет узнать все о жизни и судьбе Александра Герцена; почему переулок получил такое название и о том, как пропал ручей Черторый; о квартире Бориса Пастернака; о том, где жил Толстой-американец и почему он должен был стреляться с Пушкиным и о многом другом.

19 июня в 12.00 начнется "Литературное Замоскворечье". Экскурсанты узнают, где находилась "московская келья" Анны Ахматовой; как спорили западники и славянофилы в салоне графини Соллогуб; какая тайна скрывается за памятником Павлу Михайловичу Третьякову и многое другое.

20 июня в 18.00 экскурсанты пойдут по маршруту "Приарбатье Марины Цветаевой".

В 1940 году Марина Цветаева написала горькие слова: "Мы Москву - задарили. А она меня вышвыривает: извергает. И кто она такая, чтобы передо мной гордиться?" Всю эту палитру чувств даст ощутить прогулка по цветаевскому Приарбатью. Где находилась знаменитая Собачья площадка? Откуда Пушкин уехал в Царскосельский лицей и почему для Цветаевой это было важно?

Еще одному жителю Арбата 13 июня в 18.00 будет посвящена пешеходная экскурсия "Булат Окуджава. Я - дворянин с арбатского двора". Экскурсанты увидят дом, где прошли детство и юность барда, а также узнают все об еще одном "менестреле Арбата" - Анатолии Рыбакове.