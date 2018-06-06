Мэр Ярославля подвел итоги работы в 2017 году

Мэр Ярославля Владимир Слепцов отчитался о работе городской администрации за 2017 год перед депутатами муниципалитета.

По словам главы города, несмотря на дефицит бюджета, сделан максимум возможного для того, чтобы Ярославль был комфортным и безопасным как для жителей, так и для гостей.

- Главное, что нам удалось, - задать мощный импульс дальнейшему развитию города, - считает Владимир Слепцов. - Благодаря участию в ряде программ с федеральным финансированием мы запустили несколько проектов по улучшению качества жизни на основе инициативного бюджетирования. Реализовали все семь программ антикризисного сити-менеджмента на основе губернаторской инициативы "10 точек роста". В первую очередь активно взялись за дороги, благоустройство и внешний облик города.

На решение этих вопросов из областного и федерального бюджетов было выделено в 2,2 раза больше средств, чем в 2016 году. Общий объем инвестиций составил больше трех миллиардов рублей. В частности, при поддержке губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова Ярославль вошел в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги" с финансированием в объеме 954 миллиона рублей, что позволило отремонтировать 29 улиц протяженностью 51 километр. Ямочный ремонт выполнен на 218 участках улично-дорожной сети.

Примечательно, что жители города приняли непосредственное участие в решении городских вопросов и распределении части бюджетных средств. Благодаря проекту "Решаем вместе!" в 2017 году работы по облагораживанию территории были проведены во дворах с охватом 196 многоквартирных домов, площадь благоустроенных парков и скверов в Ярославле увеличилась более чем на 250 тысяч квадратных метров. В 2018 году работы по реконструкции, озеленению и развитию парков продолжаются, запланирована установка новых аттракционов. Так, в День города в Ярославле было торжественно открыто самое высокое в ЦФО колесо обозрения.

Для развития инженерной инфраструктуры в 2017 году в Ярославле была утверждена актуализированная схема теплоснабжения до 2033 года, выполнен капитальный ремонт более 8,5 километра сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, больше 12 километров сетей холодного водоснабжения и девять километров - канализации.

Очередь в детские сады за прошлый год уменьшилась на 377 человек. В 2017 году открыто два детсада на 250 мест во Фрунзенском районе, в 2018 начато строительство детского сада на 280 мест в Дзержинском районе, продолжается строительство детского дошкольного учреждения на 280 мест в микрорайоне "Яблоневый посад".

На улицах Ярославля вместо старых торговых точек появились больше пятисот павильонов нового образца, и покупатели уже по достоинству оценили их более просторные торговые залы и ассортимент товаров. В области развития транспорта сделан акцент на исполнении единых требований к пассажирским перевозкам. Посадку и высадку пассажиров теперь можно производить только на остановочных пунктах, автобусы оборудуются видеорегистраторами. На 68 процентов обновлен автопарк маршрутных такси. Управление городского пассажирского транспорта начало работу по оптимизации маршрутной сети городского общественного транспорта с учетом приоритетности развития муниципальных предприятий.

По программе "Спорт в каждый двор" в 2017 году обустроены четыре универсальные спортивные площадки (хоккейные корты), по программе "Решаем вместе!" - пять пришкольных спортивных площадок, 10 площадок ГТО, по губернаторской программе "Мы выбираем спорт" установлено 26 воркаутов, на средства областного бюджета реконструирована малая "Арена "Шинник". В 2018 году работа по созданию спортплощадок будет продолжена: предусмотрено обустройство 10 площадок ГТО во дворах и трех универсальных спортивных площадок.

Ярославль - туристический город. В прошлом году Ярославль посетило около 1,2 миллиона человек, что почти на 50 процентов больше по сравнению с 2016 годом. Особенное развитие получил событийный туризм. У жителей и гостей города неизменный интерес вызывают такие массовые туристические мероприятия, как "ТурЭкспо.Ярославль", "Пир на Волге", "Былинафест", "Ярославская Масленица - главная Масленица страны", "День города". В августе 2017 года в Ярославле был создан Союз городов знаменитого туристического маршрута "Золотое кольцо России", а 21 ноября открылась его штаб-квартира и туристско-информационный центр.

И, конечно же, Ярославль невозможно представить без машиностроения, химической, нефтеперерабатывающей, резинотехнической промышленности. Дальнейшее развитие этих и других отраслей власти города тоже считают своей задачей. Сейчас в Ярославле функционируют 123 предприятия, расположенные в Северной и Южной промзонах. По мнению Владимира Слепцова, Южная имеет больше перспектив для развития - там находятся успешно работающие предприятия и есть свободная земля в границах санитарно-защитной зоны. Если из Северной зоны, где скопилось огромное количество промотходов, перевести туда высокозатратное сборочное машиностроительное производство, использование городских земель станет более эффективным.

- Наряду с созданием локальных промышленных зон и организацией промплощадок по принципу "зеленой экономики" будет обеспечено улучшение экологической ситуации и увеличение налогооблагаемой базы, - уверен мэр Ярославля.

Депутаты муниципалитета поблагодарили Владимира Слепцова за проделанную работу и большинством голосов утвердили его отчет.