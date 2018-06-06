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06.06.2018 15:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На театральный фестиваль "Толстой Weekend" приедет Максим Матвеев

Текст: Наталья Соколова

Международный театральный фестиваль под открытым небом "Толстой Weekend" пройдет с 9 по 12 июня в "Ясной поляне".

В 2018 году его открывает Коляда-Театр из Екатеринбурга - самый известный в России частный театр. Московский театр О. Табакова представит редкую для сцены повесть "Дьявол", главную роль в спектакле исполнит Максим Матвеев. "Крейцерову сонату" на фестивале покажут сразу два театра - Валмиерский Драматический Театр из Латвии и театр "Балет Москва".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Спектакли были отобраны программным директором фестиваля - театральным критиком Павлом Рудневым.

10 июня Фекла Толстая прочитает лекцию "Классика в цифровую эпоху", посвященную проблемам восприятия классики современными читателями. Нужно ли делать шаг навстречу аудитории, которая получает информацию с экрана мобильного телефона, и создавать специальные приложения, которые могут подробно объяснить непонятное в классическом тексте? На этот вопрос ответит один из создателей проекта "Живые страницы".

Фестиваль по традиции предлагает необычные форматы. 10 и 11 июня зрителям представят аудиоспектакль-прогулку "Война и мир", основанный на дневниках, письмах, воспоминаниях Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны, также в постановке будут использованы фрагменты романа "Война и мир".

Кроме того, зрители смогут поупражняться в мастерстве декламации и импровизации. Профессиональные и непрофессиональные чтецы будут читать Толстого в программе сторителлинга "Рассказы для детей Л.Н.Толстого": прозвучат "Работник Емельян и пустой барабан", "Праведный судья", "Много ли человеку земли нужно" и другие.

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